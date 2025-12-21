Fudbal

CEO SVET SE SMEJE HRVATIMA: Evo šta su danas uradili navijači u Hrvatskoj - i time se hvale (FOTO)

Новости онлине

21. 12. 2025. u 12:19

Najnovije vesti iz Hrvatske tiču se - prošlosti. Neko će reći izmišljene, neko "pa i ne baš", ali svakako, privukle su veliku pažnju.

ЦЕО СВЕТ СЕ СМЕЈЕ ХРВАТИМА: Ево шта су данас урадили навијачи у Хрватској - и тиме се хвале (ФОТО)

FOTO: Tanjug/AP

Naime, navijači Dinama iz Zagreba, Bed blu bojsi (Bad blue boys) na poslednjoj utakmici, gradskom derbiju s Lokomotivom, napravili su koreografiju u čast, ni manje ni više, 1.100. godišnjice hrvatske kraljevine.

Koreografija je bila posvećena "kralju Tomislavu", "prvom velikom kralju Hrvata", i izgledala je ovako:

Grafički posmatrano, a sigurno i iz tifo-ugla (onih najvatrenijih navijača), sama koreografija vizuelno ne deluje loše, ali je smeh izazvala činjenica - šta, zapravo, predstavlja?

Jer, čak i najveći hrvatski istoričari uopšte ne pominju postojanje "kralja Tomislava".

Najpre, ništa se o tom o hrvatskom vladaru ne nalazi u čuvenom delu "O upravljanju Carstvom" (De administrando imperio) Konstantina Porfirogenita, koji opširno piše o Hrvatskoj toga vremena, niti se on spominje kod "oca hrvatske istoriografije", Ivana Lučića, u "Šest knjiga o kraljevstvu Hrvatske i Dalmacije" (De regno Croatiae et Dalmatiae libri sex) iz 1666. godine. Upravo je Lučić smatrao da su spisi splitskih sabora  (u kojima se i navode neke "činjenice" koje Hrvati veličaju) - falsifikati. Takođe, Tomislava nije pomenuo ni hrvatski hroničar Ivan Tomašić vek ranije, u svom delu "Chronicon breve regni Croatiae".

Ipak, ruku na srce, u pismu pape Jovana desetog dalmatinskom sveštenstvu on navodi i "... Tomislav, hrvatski kralj..." (lat. ...Tamislao, rege Chroatorum), mada se u drugim izdanjima na istom mestu se pojavljuje umesto Tomislava, imena: Polislav (...chomu bisse jme Polislavf), ili čak Se(r)bijslav (...cha mu ime bisse Sebijslavf...), ili na latinskom "Sebeslavus rex".

Bilo kako bilo, ako na najveći pisac vremena u kome je "vladao kralj Tomislav", Konstantin Porfirogenit, ne piše o njemu, ako ni najveći hrvatski istoričari to ne rade, već se "skoro hiljadugodišnje kraljevstvo" spominje tek u romantičarskom zanosu Hrvata u 19. veku, kada se javljaju i ideje o oslobađanju od tuđe vladavine, onda i ne čudi što se mnogi smeju koreografiji Bed blu bojsa.

A i mnogo veći problem od izmišljanja istorije je sakrivanje onoga što jeste istorijski tačno, a to su zločini na kojima je počivala Nezavisna Država Hrvatska u Drugom svetsskom ratu. A upravo to i dovodi da se ustašstvo vraća na sva veća vrata u "lijepoj njihovoj". Evo samo nekoliko navijačkih primera iz prethodnih meseci:

USTAŠE SE POVAMPIRILE: Evo šta su danas uradili navijači u Hrvatskoj (FOTO)

HRVATI ZGROZILI FRANCUSKU: Odmah uhapšeni zbog ovoga!

"SRPSKO SMEĆE"! Navijači Hajduka izazvali totalni haos, Srbi spasavali žive glave

POVAMPIRILO SE USTAŠTVO: Desetine hiljada Hrvata peva "'Ajmo, ajmo, ajmo ustaše!" (VIDEO)

USTAŠKI PIR: Hrvati (opet) zgrozili svet, ovakav skandal se ne pamti (VIDEO)

HRVATSKA KAŽNjAVA AKO SE KAŽE DA JE NEŠTO - SRPSKO?! Izrečena istorijska kazna za Hajduk i Dinamo!

Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
THE DORCOL RESIDENCE PREDSTAVLJEN NA DOGAĐAJU GODINE: Novi standard luksuznog stanovanja u Beogradu

THE DORCOL RESIDENCE PREDSTAVLjEN NA DOGAĐAJU GODINE: Novi standard luksuznog stanovanja u Beogradu