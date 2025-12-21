CEO SVET SE SMEJE HRVATIMA: Evo šta su danas uradili navijači u Hrvatskoj - i time se hvale (FOTO)

Najnovije vesti iz Hrvatske tiču se - prošlosti. Neko će reći izmišljene, neko "pa i ne baš", ali svakako, privukle su veliku pažnju.

Naime, navijači Dinama iz Zagreba, Bed blu bojsi (Bad blue boys) na poslednjoj utakmici, gradskom derbiju s Lokomotivom, napravili su koreografiju u čast, ni manje ni više, 1.100. godišnjice hrvatske kraljevine.

Koreografija je bila posvećena "kralju Tomislavu", "prvom velikom kralju Hrvata", i izgledala je ovako:

Grafički posmatrano, a sigurno i iz tifo-ugla (onih najvatrenijih navijača), sama koreografija vizuelno ne deluje loše, ali je smeh izazvala činjenica - šta, zapravo, predstavlja?

Jer, čak i najveći hrvatski istoričari uopšte ne pominju postojanje "kralja Tomislava".

Najpre, ništa se o tom o hrvatskom vladaru ne nalazi u čuvenom delu "O upravljanju Carstvom" (De administrando imperio) Konstantina Porfirogenita, koji opširno piše o Hrvatskoj toga vremena, niti se on spominje kod "oca hrvatske istoriografije", Ivana Lučića, u "Šest knjiga o kraljevstvu Hrvatske i Dalmacije" (De regno Croatiae et Dalmatiae libri sex) iz 1666. godine. Upravo je Lučić smatrao da su spisi splitskih sabora (u kojima se i navode neke "činjenice" koje Hrvati veličaju) - falsifikati. Takođe, Tomislava nije pomenuo ni hrvatski hroničar Ivan Tomašić vek ranije, u svom delu "Chronicon breve regni Croatiae".

Ipak, ruku na srce, u pismu pape Jovana desetog dalmatinskom sveštenstvu on navodi i "... Tomislav, hrvatski kralj..." (lat. ...Tamislao, rege Chroatorum), mada se u drugim izdanjima na istom mestu se pojavljuje umesto Tomislava, imena: Polislav (...chomu bisse jme Polislavf), ili čak Se(r)bijslav (...cha mu ime bisse Sebijslavf...), ili na latinskom "Sebeslavus rex".

Bilo kako bilo, ako na najveći pisac vremena u kome je "vladao kralj Tomislav", Konstantin Porfirogenit, ne piše o njemu, ako ni najveći hrvatski istoričari to ne rade, već se "skoro hiljadugodišnje kraljevstvo" spominje tek u romantičarskom zanosu Hrvata u 19. veku, kada se javljaju i ideje o oslobađanju od tuđe vladavine, onda i ne čudi što se mnogi smeju koreografiji Bed blu bojsa.

A i mnogo veći problem od izmišljanja istorije je sakrivanje onoga što jeste istorijski tačno, a to su zločini na kojima je počivala Nezavisna Država Hrvatska u Drugom svetsskom ratu. A upravo to i dovodi da se ustašstvo vraća na sva veća vrata u "lijepoj njihovoj". Evo samo nekoliko navijačkih primera iz prethodnih meseci:

