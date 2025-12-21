NAPADNUTI PREDSEDNIK OPŠTINE KOSJERIĆ I NJEGOV SIN: Oglasio se MUP o strašnom incidentu

PREDSEDNIK Opštine Kosjerić Žarko Đokić (44), njegov sin A. Đ. (20) i S. Đ. (46), verbalno i fizički su napadnuti sinoć od strane više lica.

Noćas oko 00.30 časova policijski službenici Policijske stanice Kosjerić, prilikom obavljanja redovne patrolne delatnosti, ispred ugostiteljskog objekta u Karađorđevoj ulici uočili su okupljenu veću grupu lica koja su se verbalno raspravljala, a među kojima su bili predsednik Opštine Kosjerić Žarko Đokić (1981), njegov sin A. Đ. (2005) i S. Đ. (1979) s jedne strane i oko 50 osoba s druge strane.

Policajci su razdvojili okupljene i upozorili ih na ponašanje kako ne bi došlo do narušavanja javnog reda i mira, nakon čega je M. M. (1996), tokom postupanja, vređao policijskog službenika.

Nakon toga, u jedan sat posle ponoći, u prostorije PS Kosjerić, pristupio je sin predsednika Opštine Kosjerić A. Đ. i prijavio da mu je više nepoznatih lica pocepalo majicu u ugostiteljskom objektu, dok su policijski službenici pozvali njegovog oca Žarka Đokića i S. Đ. da dođu u stanicu i daju izjavu.

Potom je ispred PS Kosjerić došao S. V. (2004) kako bi se navodno raspravio sa S. Đ. u čemu ga je policija sprečila. Prilikom odlaska psovao je zaposlene u PS, šutnuo kantu za smeće i na jednoj kući oštetio oluk.

O događaju je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Požegi koje se izjasnilo da se od učesnika uzmu izjave i da se potom tužilaštvu dostavi izveštaj, kao i da se protiv M. M. i S. V. podnesu prekršajne prijave po Zakonu o javnom redu i miru.

Policija, u saradnji sa nadležnim tužilaštvom, nastavlja dalji rad na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti u vezi s ovim događajem.