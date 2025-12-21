STANJE RATKA MLADIĆA BLIZU KRITIČNOG: "Postoji veliki rizik da čujemo najgore vesti"

ZDRAVSTVENO stanje bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske, generala Ratka Mladića, približava se kritičnom nivou i neophodno je lečenje van zatvora u Hagu, izjavio je za rusku agenciju RIA Novosti, njegov sin, Darko Mladić.

Foto: Tanjug

Zamenik stalnog predstavnika Rusije pri UN Marija Zabolockaja je 10. decembra na sednici Saveta bezbednosti UN zatražila preispitivanje odluke u vezi sa Ratkom Mladićem, koji izdržava doživotnu kaznu u Hagu, i njegov transfer u Srbiju na ostatak kazne ili prevremeno puštanje iz humanitarnih razloga, kako bi mogao da provede ostatak života uz punu palijativnu negu.

- On je sve slabiji i slabiji, više od godinu i po dana je praktično prikovan za krevet. Uz ranije zdravstvene probleme, pojavili su se i oni izazvani dugotrajnim ležanjem. Sada je toliko slab da postoji veliki rizik da čujemo najgore vesti, ali uz Božju pomoć on svojom voljom nastavlja da živi. Nadamo se da će mu ipak dozvoliti lečenje, u suprotnom ne znamo koliko mu je vremena preostalo kada je reč o zdravlju - naglasio je Darko Mladić.

On je dodao da se sa osuđenim dva puta nedeljno sprovode fizioterapijske vežbe u trajanju od po 15 minuta, što je nedovoljno, kao i da su se pojavili proležini.

Pad, povrede i ograničena komunikacija

Darko Mladić je podsetio da je u avgustu 2024. godine general Mladić pokušao sam da ustane iz kreveta, pri čemu je pao, zadobio potres mozga i povredio nos, nakon čega više nije u stanju da se samostalno podigne.

Foto: Novosti arhiva

- Sada ponekad može da razgovara sa bližnjima po dva do tri sata, a ponekad ne može ni nekoliko rečenica da izgovori - naveo je on.

Ranije je saopšteno da je bivši komandant tokom izdržavanja kazne u Hagu pretrpeo najmanje dva moždana udara, kao i nekoliko hirurških intervencija.

Haška presuda i žalbeni postupci

Ratko Mladić, koji je komandovao Vojskom Republike Srpske tokom sukoba u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine, 16 godina se skrivao od međunarodnog pravosuđa i uhapšen je od strane srpskih vlasti 2011. godine, podseća ruska agencija.

U novembru 2017. Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju proglasio je generala krivim po 10 od 11 tačaka optužnice, uključujući genocid nad bošnjačkim muslimanima u Srebrenici 1995. godine, kao i kršenje zakona i običaja ratovanja u BiH u periodu 1992–1995. godine, i osudio ga na doživotnu kaznu zatvora.

Foto: D. Milovanović

Apelaciono veće Međunarodnog mehanizma za krivične tribunale je u junu 2021. godine potvrdilo doživotnu kaznu po deset tačaka optužnice za ratne zločine, uključujući genocid u Srebrenici u julu 1995. Vlasti Srbije i Republike Srpske izrazile su neslaganje sa tom presudom.

U avgustu 2018. advokati generala podneli su žalbu Apelacionom veću na doživotnu kaznu, a u avgustu 2020. održana su ročišta po žalbi. Odbrana je odbacivala optužbe i zahtevala oslobađanje generala Mladića ili ukidanje presude i pokretanje novog postupka.

Zahtevi za nezavisni lekarski pregled

Odbrana generala, nezadovoljna radom medicinskog osoblja MTBJ, tokom dve godine je tražila dozvolu da osuđenog pregledaju ruski stručnjaci iz Centra „Bakulev“. Advokati i članovi porodice više puta su isticali da MTBJ ne pruža informacije o stvarnom zdravstvenom stanju generala, kao i da lekari u zatvoru UN u Hagu, prema njihovim tvrdnjama, ne sprovode adekvatno lečenje.