PREMINUO DEN TANA: Veliki zvezdaš i patriota napustio nas je u 90. godini života
DEN Tana, poznati američki biznismen, koji je rođen u Srbiji pod imenom Dobrivoje Tanasijević, umro je u 90. godini života, nakon borbe sa teškom bolešću u privatnoj bolnici.
Den Tana odrastao je u posleratnoj Jugoslaviji, odrastao je u Beogradu, gde je njegov otac, takođe ugostitelj, bio uhapšen, a porodična imovina nacionalizovana od strane komunističkih vlasti.
Sa samo 12 godina počeo je da igra fudbal, što će mu kasnije otvoriti vrata za odlazak iz tadašnje Jugoslavije. Godine 1952, tokom gostovanja FK Crvena Zvezda u Belgiji, odlučuje da zatraži politički azil.
ODLAZAK IZ ZEMLjE
Nakon Belgije, Den je nastavio fudbalsku karijeru u Nemačkoj i Kanadi, da bi se 1954. godine preselio u SAD. Tamo je igrao za američko-jugoslovenski tim u San Pedru, ali je ubrzo shvatio da ga privlači svet filma. Upisao je glumačku školu Džefa Korija u Malibuu, navodno kako bi naučio engleski, ali je to bio i njegov ulazak u filmsku industriju.
ULOGE NA FILMU
Den Tana je započeo karijeru s manjim ulogama u filmovima poput "The Enemy Below" i serijama "Rin Tin Tin" i "The Untouchables". Kasnije je svoja iskustva u filmskoj industriji iskoristio za produkciju nekoliko jugoslovenskih filmova
Ipak, najpoznatiji je po restoranu italijanske hrane u Los Anđelesu, u koji su dolazile najpoznatije holivudske zvezde.
(Blic.rs)
