"ISKAKANJE IZ ČAMCA NAJČEŠĆI UZROK NESREĆA NA REKAMA" Policija upozorava: Vodite računa o bezbednosti kako bi se sprečile tragedije

POSLE kratkog predaha od vrelih letnjih dana, ponovo sledi topli talas. To znači i veći broj ljudi na beogradskim plažama.

Andrijana Petrović iz Rečne policije kaže za RTS da nesreće na plažama nisu toliko česte, a najčešće nastaju prilikom iskakanja iz čamaca i u slučaju kada neplivači odluče da plivaju. Patrole su 24 sata na terenu kako na vodi tako i u priobalju, ističe Petrovićeva, uz poruku da je bezbednost kupača prioritet.

Grad koji ima dve velike reke ima i mnogo mesta za osveženje. Gročanska Ada, Bela stena, Tarzan plaža, Ada Međica, Duboki potok u Barajevu, Sprudovi, Šljunkara kod Borče - ovo su samo neke od popularnih plaža u Beogradu.

Andrijana Petrović iz Rečne policije rekla je, gostujući u Beogradskoj hronici, da je veći broj neuređenih kupališta gde građani žele da provedu letnje dane, osim na Adi Ciganliji i Lidu.

Odgovarajući na pitanje koliko često se dešavaju nesreće na neuređenim plažama, Petrovićeva kaže da te nesreće nisu baš toliko česte.

“Najčešće nesreće koje se dešavaju su prilikom iskakanja iz čamaca, dolazi do povreda, ili kad neplivači odjedanput reše da probaju u nekoj reci da plivaju pa dođe do nezgode. Takođe, ima i slučajeva gde je bilo i utapanje, ali to nije baš toliko često”, navela je Petrovićeva.

NA NEUREĐENIM PLAŽAMA NEMA SPASILACA

Petrovićeva ukazuje da je jedan od najvećih problema to što na neuređenim plažama nema spasilaca, zato što ne postoji infrastruktura koja je potrebna da bi neka plaža bila uređena.

“Naravno, mi iz Rečne policije smo prvi koji priskačemo u pomoć, ali takođe kolege iz Žandarmerije, Hitne pomoći, Gorske službe, zavisi od situacije”, dodaje gošća Beogradske hronike.

REDOVNE PATROLE ILI PO POZIVU

"Naše patrole su 24 sata prisutne na terenu, kako na vodi, tako i u priobalju tih istih reka i mi radimo preventivno, pre svega, da bismo upozorili građane gde smeju, a gde ne smeju da se kupaju”, ističe Petrovićeva.

ZBOG ČEGA JE OPASNO KUPATI SE PORED SPLAVA

Petrovićeva navodi da voda nosi svoje rizike, a Dunav pogotovo.

"Ispod splavova se nalaze određene konstrukcije, kao što su sajle i razni drugi predmeti. Pošto je voda nepredvidiva, a i vreme nam je promenljivo, posebno poslednjih par godina, dolazi do čestih promena. Ispod vode se nalaze sprudovi, nalaze se virovi, voda vrlo lako može da vas podvuče pod taj splav i onda dođe do neke nezgode. Imali smo slučaj pre par godina gde je dete u Novom Sadu skočilo sa splava, udarilo u neki čvrsti objekat i nažalost utopilo se. Tako da to je ono što mi radimo zapravo preventivno, informišemo ljude da ne rade to zato što u blizini ne postoji neko ko može instant da vam priteči u pomoć”, objasnila je Petrovićeva.

FLAJERI O PRAVILIMA PONAŠANjA NA VODI

Patrole Rečne policije već godinama dele flajere i informišu građane o nekim pravilima ponašanja na vodi.

“Između ostalog, tu se nalaze određene stvari kao što je da se ne izlažete direktno suncu jer može da dođe do toplog udara, sunčanice, da se ne kupate na neuređenim kupalištima zato što tu nema spasilaca i razne druge stvari, ali ko je na vodi već će dobiti taj flajer”, navodi Petrovićeva.

DA LI NEUREĐENE PLAŽE IPAK MOGU DA SE UREDE

Ada Međica je omiljeno mesto za kupanje Novobeograđana i onih koji imaju sojenice. Postavlja se pitanje zar nije lakše nju pretvoriti u plažu koja će biti regularna za sve posetioce i imati spasioce.

Petrovićeva podseća na pretpostavku - "ja se kupam tu dugo, ništa mi se nije desilo".

"Ali, to najčešće je jedan trenutak nepažnje koji može da dovede do nekog potencijalnog problema", podvukla je ona.

"Postoji, naravno, mogućnost da se Ada Međica preuredi, pogotovo te gornje špice, ali potrebna je cela infrastruktura da se izgradi, gde postoji spasilac, gde postoji ekipa Hitne pomoći i razne druge stvari. Tako da, moguće je, ali treba raditi to definitivno", kaže Petrovićeva.

Napominje da Rečna policija ima odličnu saradnju sa svim institucijama, ali svakako postoje neke stvari još koje treba da se urade.

PORUKA ONIMA KOJI HOĆE DA SKAČU SA ČAMCA

Petrovićeva ima poruku za one koji ipak hoće da se kupaju pored splavova na Ada Međici i skaču s čamca da bi se rashladili.

-Naša poruka je da je vaša bezbednost ono što je prioritet pre svega vama, a onda i nama. Treba da se vodi računa kako o sebi, tako i o drugima. Treba da se poštuju neka naša pravila jer nismo ih pisali i nismo ih radili bez veze, zaključila je Andrijana Petrović iz Rečne policije.

