MOGUĆA IZLIVANJA 10 REKA: Vodostaji u porastu, RHMZ izdao najnovije upozorenje

NAKON niza upozorenja na padavine i grmljavinske oluje, Republički hidrometeorološki zavod izdao je i hidrološko upozorenje, kojim se upozorava da su vodostaji 10 reka u porastu, i da su moguća lokalna izlivanja na njihovim bujičnim vodotocima.

Postoji mogućnost da ove reke dostignu i upozoravajuće nivoe.

- Na slivu Jadra i Kolubare sa pritokama, Tamnavi, Ljigu i Ubu, na Jasenici i Kubršnici, na gornjem toku Zapadne Morave sa pritokama, kao i na gornjem toku Mlave i Peka sa pritokama vodostaji će 2/3. jula biti u umerenom i većem porastu sa mogućnošću dostizanja upozoravajućih nivoa - navodi se u hidrološkom upozorenju RHMZ-a:

- Na bujičnim vodotocima ovih slivova moguća su lokalna izlivanja. Na jugozapadnim, južnim i jugoistočnim delovima Beograda (prigradske opštine) danas su moguća izlivanja manjih bujičnih vodotoka.

Kiša praćena grmljavinom trenutno pada u Beogradu.

Prema prognozi RHMZ-a, i danas se na području Srbije očekuju grmljavinske nepogode sa velikom količinom padavina, gradom i vetrom olujne jačine.

- U većini mesta pašće između 20 i 40 mm, a u delovima Vojvodine, zapadne i centralne Srbije i do 80 mm kiše za 24 sata, lokalno i više. Dnevna temperatura će u većini mesta biti u padu za 10 do 13 stepeni - navodi se u upozorenju RHMZ i dodaje da će se za konkretne lokacije izdavati hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.

