REVOLUCINARNO OTKRIĆE RUSKIH NAUČNIKA: Pametna kapsula za lasersko uništavanje ćelija tumora

Specijalisti sa Saratovskog državnog univerziteta N. G. Černiševski zajedno sa kolegama iz Jermenije, osmislili su "pametnu kapsulu" za laserski potpomognuto uništavanje ćelija tumora, objavljeno je u naučnom časopisu Current Pharmaceutical Biotechnology.

Foto: Iuliia Nemchinova / Alamy / Profimedia

Specijalisti sa Saratovskog državnog univerziteta N. G. Černiševski zajedno sa kolegama iz Jermenije, osmislili su "pametnu kapsulu" za laserski potpomognuto uništavanje ćelija tumora, objavljeno je u naučnom časopisu Current Pharmaceutical Biotechnology.

Naučnici objašnjavaju da su mnogi neželjeni efekti u lečenju raka posledica činjenice da agresivni lekovi neselektivno napadaju i maligne i zdrave ćelije, a fotodinamička terapija, koja koristi laser, smatra se znatno blažim tretmanom, prenosi RIA Novosti.

- Fotodinamička terapija je metoda lečenja tumora koja podrazumeva unošenje u telo posebne supstance fotosenzibilizatora, a zatim zračenje pogođenog područja laserom. Kada je izloženo svetlosti, ovo jedinjenje počinje da proizvodi reaktivne vrste kiseonika, koje uništavaju ćelije raka. Prednost ove metode je što je minimalno invazivna i ima minimalne neželjene efekte - objasnila je Olga Inozemceva, vodeći istraživači u Laboratoriji za biomedicinsku fotoakustiku u Naučnom medicinskom centru Saratovskog državnog univerziteta i jedna od autorki studije.

Prema njenim rečima nova pametna kapsula olakšava prodiranje fotosenzibilizatora u ćelije.

"Kapsula se sastoji od kalcijum karbonata i ceruloplazmina, proteina koji transportuje jone bakra u ljudskom telu, a ceruloplazmin je potreban da bi se fotosenzibilizator zaštitio od uništenja", rekla je Inozemceva i potvrdila da u bliskoj budućnosti naučnici planiraju da pređu na eksperimentisanje sa životinjama kako bi razvoj ove metode približili kliničkoj primeni.