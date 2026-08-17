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REVOLUCINARNO OTKRIĆE RUSKIH NAUČNIKA: Pametna kapsula za lasersko uništavanje ćelija tumora

Novosti online

17. 08. 2026. u 13:33

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Specijalisti sa Saratovskog državnog univerziteta N. G. Černiševski zajedno sa kolegama iz Jermenije, osmislili su "pametnu kapsulu" za laserski potpomognuto uništavanje ćelija tumora, objavljeno je u naučnom časopisu Current Pharmaceutical Biotechnology.

РЕВОЛУЦИНАРНО ОТКРИЋЕ РУСКИХ НАУЧНИКА: Паметна капсула за ласерско уништавање ћелија тумора

Foto: Iuliia Nemchinova / Alamy / Profimedia

Specijalisti sa Saratovskog državnog univerziteta N. G. Černiševski zajedno sa kolegama iz Jermenije, osmislili su "pametnu kapsulu" za laserski potpomognuto uništavanje ćelija tumora, objavljeno je u naučnom časopisu Current Pharmaceutical Biotechnology.

Naučnici objašnjavaju da su mnogi neželjeni efekti u lečenju raka posledica činjenice da agresivni lekovi neselektivno napadaju i maligne i zdrave ćelije, a fotodinamička terapija, koja koristi laser, smatra se znatno blažim tretmanom, prenosi RIA Novosti.

- Fotodinamička terapija je metoda lečenja tumora koja podrazumeva unošenje u telo posebne supstance fotosenzibilizatora, a zatim zračenje pogođenog područja laserom. Kada je izloženo svetlosti, ovo jedinjenje počinje da proizvodi reaktivne vrste kiseonika, koje uništavaju ćelije raka. Prednost ove metode je što je minimalno invazivna i ima minimalne neželjene efekte - objasnila je Olga Inozemceva, vodeći istraživači u Laboratoriji za biomedicinsku fotoakustiku u Naučnom medicinskom centru Saratovskog državnog univerziteta i jedna od autorki studije.

Prema njenim rečima nova pametna kapsula olakšava prodiranje fotosenzibilizatora u ćelije.

"Kapsula se sastoji od kalcijum karbonata i ceruloplazmina, proteina koji transportuje jone bakra u ljudskom telu, a ceruloplazmin je potreban da bi se fotosenzibilizator zaštitio od uništenja", rekla je Inozemceva i potvrdila da u bliskoj budućnosti naučnici planiraju da pređu na eksperimentisanje sa životinjama kako bi razvoj ove metode približili kliničkoj primeni.

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