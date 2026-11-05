OGLASIO SE KNEŽEVIĆ: Ako Milo Đukanović završi u zatvoru...

LIDER Demokratske narodne partije (DNP) Crne Gore, Milan Knežević, tvrdi da bivši predsednik Milo Đukanović i dalje šefuje Demokratskom partijom socijalista (DPS) iz senke, istakavši da bi radikalna reforma pravosuđa bila jedini "lek" protiv političkog i verbalnog ponižavanja države.

Foto: Printskrin

- Sad kad ste ga videli ispred suda, imate li osećaj da bi on unutra sve pošklapa tamo i sudiju, i zapisničara, i portira, i svakoga živoga koji je bio u sudnici? On je izišao tako dominantno iz sudnice, da ja imam osećaj da je on njih sve išamarao, izljaskao - rekao je Knežević komentarišući jučerašnje pojavljivanje Đukanovića u Višem podgoričkom sudu, gde je saslušan u predmetu Telekom, vezano za privatizaciju te kompanije 2005. godine.

- Drugim rečima, Milo Đukanović, politički i verbalno urinira po čitavoj Crnoj Gori i po crnogorskom tužilaštvu i sudu na način što kaže: Ako neko misli da je meni napravio uslugu time što je proglasio zastaru slučaja Telekom, onda je u grdnoj zabludi, jer ja to ne prihvatam, jer zastara mene uopšte nije spasila ni od čega i ja nisam kriv ni za šta u aferi Telekom - rekao je Knežević gostujući na podgoričkoj televiziji.

Foto: Društvene mreže/Printscreen

Rekao je da moli Đukanovića da sledeći put, ako bude nekakvo ročište, počne da "šklapa" od ulaza.

- Sve neka šamara redom do drugoga sprata. Ovo više nije problem ni mene, ni opozicije, ni vlasti, ali više ni pravosuđa. Verujte, ovo je najbolji pokazatelj da je crnogorskom pravosuđu neophodna ozbiljna reforma - naveo je lider DNP.

Istakao je i da je Milo Đukanović kroz ovih nekoliko izjava poslao poruku da i dalje vuče glavne konce u Demokratskoj partiji socijalista.

- Uostalom, to i nije nikakva tajna, mislim da to svi u Crnoj Gori znaju, i ne bi me začudilo da na sledećim parlamentarnim izborima Danijel Živković bude nosilac liste, ali da lista u nazivu nosi ime Mila Đukanovića. I na taj način vi stvarate jednu vrstu političkog imuniteta za Mila Đukanovića - rekao je Knežević.

TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/ nr

Ističe da je DPS-u važnije da ukinu koalicioni kapacitet i da ne budu deo vlade, nego da im prvi čovek partije završi u zatvoru.

- Jer ako bi se desilo da kroz dokazni postupak Milo Đukanović završi u pritvoru ili da završi u zatvoru, DPS ide ispod 20 odsto - naveo je Knežević i dodao:

- Jer u ovom trenutku DPS drži Milo Đukanović i taj imaginarni ili iracionalni doživljaj tog čvrstog biračkog tela i suverenističkog biračkog tela, da je Milo Đukanović i dalje glavna figura tog bloka za nezavisnost, iako je 20 godina prošlo od referenduma u Crnoj Gori.

(Tanjug)

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