KNEŽEVIĆ U PARLAMENTU CG: Prvo sam Mila Đukanovića video sa trobojkom (VIDEO)

PREDSEDNIK Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević kaže da je sa trobojkom prvo video bivšeg premijera i šefa crnogorske države, počasnog predsednika Demokratske partije socijaliste (DPS) Mila Đukanovića.

Foto: Printskrin

Knežević je na društvenim mrežama objavio snimak dela diskusije na sednici Skupštine, održane 7. aprila, kada je DNP predložio da se na dnevni red uvrsti rasprava o uvođenju trobojke kao narodne zastave.

Podsećamo, predlog nije izglasan.

- Nema logike uvođenja narodne zastave u državi koja je građanska u kojoj figurira i egzistira više naroda i nacionalnih grupacija - rekao je u Skupštini poslanik Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić.

Knežević se našalio da je očekivao njegovu podršku, jer je, kako je kazao, Milo Đukanović izabran pod tom zastavom i za predsednika i za premijera države.

- Ja sam, kolega Nikoliću, očekivao je da ćete vi da podržite ovaj moj nadahnuti predlog za dopunu dnevnog reda iz prostog razloga što je vaš počasni predsednik Demokratske partije socijalista upravo izabran pod ovim zastavom. I za premijera, i za predsednika države. Što je meni mnogo važnije, pod tim zastavom je poziva naše rezerviste i naše vojnike da idemo da branimo Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju od najezde ustaša, rekavši da je zamrzio šah zbog šahovnice i da ćemo se obračunati sa priučenim boljševičkim kartografima, koji su napravili podele u Jajcu 1943. na štetu Crne Gore - rekao je, između ostalog, Knežević.