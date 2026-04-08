Crna Gora

SRAMOTA: Crnogorska skupština odbila srpsku trobojku

V.N.

08. 04. 2026. u 13:22

POSLANICI Skupštine Crne Gore nisu podržali inicijativu Demokratske narodne partije (DNP) Milana Kneževića da se u dnevni red današnje sednice uvrsti predlog o uvođenju srpske trobojke kao narodne i državne zastave.

СРАМОТА: Црногорска скупштина одбила српску тробојку

V.K.

Ovaj predlog su podržali poslanici DNP-a, Nove srpske demokratije i Socijalističke narodne partije, dok je uzdržan bio deo poslanika Pokreta "Evropa sad", preneli su crnogorski mediji.

Knežević je rekao da je trobojka istorijski, nacionalni i duhovni kontinutet stare Crne Gore sa današnjom.

"Kome smeta trobojka danas u Crnoj Gori?", postavio je pitanje Knežević, pokazujući slike zastava iz vremena kneževine i kraljevine Crne Gore.

Knežević je naveo da trobojka smeta onima koji bi da zaborave Vojislavljeviće, Nemanjiće, Balšiće, Petroviće...

Knežević je istakao da su funkcioneri DNP-a nedavno napustili Vladu Milojka Spajića upravo zbog zastave.

"Iz Pokreta 'Evropa sad' nisu hteli da razgovaraju sa nama, nego preko generalnog sekretara Vlade saopštili su da je trobojka tema za Skupštinu, dok danas pričaju da je to tema o kojoj treba raspravljati nakon evropskih integracija", rekao je Knežević.

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSI RAZNELI BRITANCE: Prvi put od početka rata u Ukrajini okršaj je bio bez rukavica
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali... Rusi se polako vraćaju i - prvi put su za rivala imali i svoje velike protivnike na međunarodnoj sceni - a Velika Britanija se u tom sportskom okršaju nije dobro provela.

TROBOJKA MIRI I JAČA VLAST: Vraća li se, zvanično, narodna zastava u Crnu Goru?
POSLE izgnanstva sa skupova u državnih vlasti, narodna zastava-trobojka, mogla bi da se i zvanično vrati u Crnu goru, ukoliko bude prihvaćen predlog Milan Knežević, lidera Demokratske narodne partije, kojim je ova partija predložila Skupštini Crne Gore da danas na dnevni red stavi izmene Zakona o državnom simbolima i da se trobojka normira kao narodna zastava i potom ih izglasa.

