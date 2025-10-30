OBRT U CRNOJ GORI: Turčin i Azerbejdžanac pušteni na slobodu
SUDIJA za istragu Višeg suda u Podgorici ukinuo je pritvor državljanima Turske i Azerbejdžana Y. G. i N. D. jer ne postoji osnovana sumnja da su njih dvojica izvršili krivično delo ubistvo u pokušaju na štetu Podgoričanina M. J.
To je Vijestima kazala savetnica za odnose sa javnošću Višeg suda Ivana Vukmirović.
- Sudija za istragu je dana 30. oktobra ukinuo pritvor određen rešenjem od 29. 10. 2025. godine po pritvorskom osnovu iz člana 175 st. 1 tač. 1 ZKP-a našavši da ne postoji osnovana sumnja da su okrivljeni Y. G. i N. D. izvršili krivično delo ubistvo u pokušaju, stavljeno im na teret naredbom o sprovođenju istrage, a shodno predlogu VDT-a - navodi se u saopštenju.
Preporučujemo
POTRAGA ZA POLICAJCEM NARKO-DILEROM: Uhapšeno nekoliko osoba zbog šverca droge
30. 10. 2025. u 20:40
USRED NEMIRA: Simbol Podgorice večeras obojen u boje turske zastave (FOTO)
29. 10. 2025. u 22:15
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)