Crna Gora

OBRT U CRNOJ GORI: Turčin i Azerbejdžanac pušteni na slobodu

Novosti online

30. 10. 2025. u 22:18

SUDIJA za istragu Višeg suda u Podgorici ukinuo je pritvor državljanima Turske i Azerbejdžana Y. G. i N. D. jer ne postoji osnovana sumnja da su njih dvojica izvršili krivično delo ubistvo u pokušaju na štetu Podgoričanina M. J.

Foto: Profimedia/Ilustracija

To je Vijestima kazala savetnica za odnose sa javnošću Višeg suda Ivana Vukmirović.

- Sudija za istragu je dana 30. oktobra ukinuo pritvor određen rešenjem od 29. 10. 2025. godine po pritvorskom osnovu iz člana 175 st. 1 tač. 1 ZKP-a našavši da ne postoji osnovana sumnja da su okrivljeni Y. G. i N. D. izvršili krivično delo ubistvo u pokušaju, stavljeno im na teret naredbom o sprovođenju istrage, a shodno predlogu VDT-a - navodi se u saopštenju.

