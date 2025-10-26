HITNO SUSPENDOVANJE BEZVIZNOG REŽIMA CRNE GORE SA TURSKOM: Oglasio se Spajić nakon napada na Podgoričanina

OPSADNO stanje večeras u podgoričkom naselju Zabjelo.

Privedena su dva turska državljanina zbog incidenta koji se dogodio sinoć na Zabjelu kada su trojica muškaraca napali Podgoričanina i time ga teško ranili nožem.

Prema rečima policije, pojačane su aktivnosti na teritoriji cele Podgorice i privedeno je 45 turskih državljana.

- Pripadnici Regionalnog centra bezbednosti "Centar" su za sada identifikovali i priveli dva turska državljanina koja se dovode u vezu sa sinoćnim ranjivanjem jednog lica upotrebom hladnog oružja- noža. Naime sinoć je oko 00.30 časova došlo do narušavanja javnog reda i mira tučom u kojoj je učestvovalo više lice kod jednog ugostiteljskog objekta na Zabjelu, u kojoj je korišćeno hladno oružje - nož, a u kojem događaju je jedno lice zadobilo povrede u predelu grudi i ruku. Nakon daljih policijsko- tužilačkih mera i radnji izvršiće se pravna kvalifikacija navedenog dela i proceniti eventualna odgovornost - navodi se u saopštenju policije.

Oglasio se Spajić

Sutra po hitnoj proceduri donosimo odluku o privremenom ukidanju bezviznog režima za državljane Turske, saopštio je večeras predsednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić.

- U cilju očuvanja ekonomske aktivnosti i dobrih bilateralnih odnosa, u narednom periodu iniciraćemo intenzivne razgovore sa Republikom Turskom kako bi u duhu dobre saradnje i savežništva, pronašli najbolji model u obostranom interesu - napisao je Spajić na društvenoj mreži X.

Nešto ranije, uprava policije saopštila je da zaključno sa 30. septembrom 2025. godine, 13.308 državljana Turske posjeduje dozvolu za privremeni boravak ili privremeni boravak i rad, dok 87 osoba iz te države ima odobren stalni boravak u Crnoj Gori

