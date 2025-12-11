NEKA ČUJU I HRVATI! Evo zbog čega je Aleksandar Komarov digao tri prsta usred Zagreba

Aleksandar Komarov je u septembru ove godine u Zagrebu postao šampion sveta, ali je osvajanje njegove treće titule privuklo veliku pažnju u celom regionu.

Foto Profimedia

I to ne samo zbog uspeha, već poteza sjajnog rvača koji je usred prestonice Hrvatske podigao tri prsta što je izazvalo haos i gnev u komšiluku. Hravti su razapeli Komarova, a u Srbiji je dočakan kao nacionalni heroj.

A sada je rešio i sam zlatni rvač da otkrije kompletnu istinu:

- Uopšte nisam mislio na to što su novinari u Hrvatskoj počeli da pišu. Nije problem ni to što su oni to objavili, problem je što su naši mediji počeli da im odgovaraju, pa se pokrenuo ping-pong, a ja sam postao lopta između njih - započeo je Komarov razgovor sa Andrijom Gerićem u podkastu "Priča za medalju".

Nastavio je u istom ritmu.

- Uopšte nisam imao tu nameru. Podigao sam tri prsta jer sam osvojio treću medalju za Srbiju - isključivo zbog toga, a ne iz bilo kakvog drugog razloga.

Bilo je mnogo komentara.

- Znači, nisam to uradio zbog takmičenja u Hrvatskoj, niti zbog toga što sam tamo bio. Hrvatski mediji su to prvi objavili, a onda su drugi počeli da prenose. Pozvao sam tog novinara i on mi je rekao: 'Bio sam u dvorani u tom trenutku i nisam video nikakvu provokaciju, ali od mene su tražili da napišem nešto, pa sam napisao - zaključio je Rus koji nastupa pod zastavom Srbije.

