UST: Dolovac i Stamenković kukanjem EU pokušavaju da sačuvaju svoje privilegovane pozicije

UDRUŽENjE sudija i tužilaca Srbije najoštrije osuđuje sramne tvrdnje vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac i predsednika Visokog saveta sudstva Branka Stamenkovića, koje su, kako su oni sami saopštili, izrečene na sastanku sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji Andreasom fon Bekeratom o navodnim pritiscima na javna tužilaštva u Srbiji.

Foto Ž. Knežević

Vrhunac licemerja predstavljaju tvrdnje Dolovčeve i Stamenkovića o neprimerenim pritiscima koji jačaju na intenzitetu u kontekstu najavljenih promena u pogledu organizacije javnog tužilaštva.

Iza svega toga, međutim stoji njihov zajednički pokušaj da sačuvaju privilegovane pozicije u javnotužilačkim strukturama za sebe i svoje istomišljenike nadajući se da će im u tome pomoći evropski zvaničnici.

U pogledu navoda da je u Visokom savetu tužilaštva sprečen izbor 88 javnih tužilaca u novembru 2025. godine čime su tužilaštva onemogućena da rade efikasnije, UST podseća da su za to krivci upravo Dolovac i Stamenković koji su manipulacijama u Savetu pokušavali da "proguraju" svoje kandidate kako bi na veštački način uvećali broj sebi lojalnih glasača pred izbore za članove VST iz reda javnih tužilaca.

Podsećamo da pune tri godine nije izabran nijedan javni tužilac u tri osnovna javna tužilaštva u Beogradu, a da je Više javno tužilaštvo u Beogradu hronično izloženo manjku javnih tužilaca, budući da se tužioci za to tužilaštvo retko biraju, a odliv je veliki usled izbora u Apelaciono javno tužilaštvo u Beogradu, te upućivanja javnih tužilaca u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal i Javno tužilaštvo za ratne zločine i to bez realne potrebe.

Krivci za to su Stamenković koji kao predsednik VST ne stavlja na dnevni red pitanje izbora novih tužilaca i Dolovac koja samovoljno vrši upućivanja, pri čemu nema mogućnosti da se kadrovi koji tako odu iz VJT u Beogradu zamene novim kadrovima.

Da zaključimo, trenutak je da se Stamenkoviću, Dolovčevoj poruči da je vreme dok su samovoljno "drmali" tužilaštvom otišlo u nepovrat i da dolazi vreme izgradnje novih odnosa u javnotužilačkoj organizaciji, gde će se napredovati na osnovu kvaliteta rada, stručnosti i dostojnosti, a ne odanosti "Zagi i Branku", da će tužilaštva ubuduće raditi zakonito, efikasno i samostalno, u službi građana Srbije, a ne samozvanih centara moći.