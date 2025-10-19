Crna Gora

MITROPOLITU AMFILOHIJU POSTHUMNO NAJVIŠI DRŽAVNI ORDEN CRNE GORE: "Neizbrisiv trag u duhovnom i društvenom životu"

В.Н.

19. 10. 2025. u 14:46

POVODOM petogodišnjice od upokojenja mitropolita Amfilohija, predsednik Crne Gore Jakov Milatović doneo je odluku da mu posthumno dodeli najviši državni orden.

МИТРОПОЛИТУ АМФИЛОХИЈУ ПОСТХУМНО НАЈВИШИ ДРЖАВНИ ОРДЕН ЦРНЕ ГОРЕ: Неизбрисив траг у духовном и друштвеном животу

Mitropolija crnogorsko primorska

„Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, ostavio je neizbrisiv trag u duhovnom i društvenom životu Crne Gore tokom gotovo tri decenije na čelu Mitropolije crnogorsko-primorske“, istakao je Milatović.

Kako je naveo, mitropolit Amfilohije je svojim ugledom u celom hrišćanskom svetu, dao je značajan doprinos i međunarodnom ugledu Crne Gore.

„U ključnom istorijskom trenutku – tokom referenduma o nezavisnosti Crne Gore 2006. godine – njegovi pozivi na sabornost i međusobno poštovanje, doprineli su da Crna Gora kroz ovaj proces prođe mirno i bez sukoba. Time je dao nemerljiv doprinos očuvanju mira i stabilnosti u zemlji“, napisao je Milatović u objavi na društvenim mrežama.

Prema rečima Milatovića, u poslednjim godinama života, mitropolit Amfilohije postao je simbol duhovnog otpora, naročito tokom 2019. i 2020. godine kada je predvodio litije povodom Zakona o slobodi veroispovesti.

„Masovnost i trajanje litija predstavljali su jedan od ključnih faktora koji su doprineli mirnoj promeni višedecenijske vlasti, što je Crnoj Gori otvorilo put ka punopravnom članstvu u EU“, naveo je Milatović i dodao:

„Posthumnom dodelom najvećeg državnog odlikovanja mitropolitu Amfilohiju, Crna Gora odaje priznanje njegovom doprinosu očuvanju duhovne tradicije, izgradnji društvenog mira u najosetljivijim trenucima naše savremene istorije, kao i njegovoj ulozi u unapređenju međunarodnog ugleda zemlje“.
 

