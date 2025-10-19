MITROPOLITU AMFILOHIJU POSTHUMNO NAJVIŠI DRŽAVNI ORDEN CRNE GORE: "Neizbrisiv trag u duhovnom i društvenom životu"
POVODOM petogodišnjice od upokojenja mitropolita Amfilohija, predsednik Crne Gore Jakov Milatović doneo je odluku da mu posthumno dodeli najviši državni orden.
„Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, ostavio je neizbrisiv trag u duhovnom i društvenom životu Crne Gore tokom gotovo tri decenije na čelu Mitropolije crnogorsko-primorske“, istakao je Milatović.
Kako je naveo, mitropolit Amfilohije je svojim ugledom u celom hrišćanskom svetu, dao je značajan doprinos i međunarodnom ugledu Crne Gore.
„U ključnom istorijskom trenutku – tokom referenduma o nezavisnosti Crne Gore 2006. godine – njegovi pozivi na sabornost i međusobno poštovanje, doprineli su da Crna Gora kroz ovaj proces prođe mirno i bez sukoba. Time je dao nemerljiv doprinos očuvanju mira i stabilnosti u zemlji“, napisao je Milatović u objavi na društvenim mrežama.
Prema rečima Milatovića, u poslednjim godinama života, mitropolit Amfilohije postao je simbol duhovnog otpora, naročito tokom 2019. i 2020. godine kada je predvodio litije povodom Zakona o slobodi veroispovesti.
„Masovnost i trajanje litija predstavljali su jedan od ključnih faktora koji su doprineli mirnoj promeni višedecenijske vlasti, što je Crnoj Gori otvorilo put ka punopravnom članstvu u EU“, naveo je Milatović i dodao:
„Posthumnom dodelom najvećeg državnog odlikovanja mitropolitu Amfilohiju, Crna Gora odaje priznanje njegovom doprinosu očuvanju duhovne tradicije, izgradnji društvenog mira u najosetljivijim trenucima naše savremene istorije, kao i njegovoj ulozi u unapređenju međunarodnog ugleda zemlje“.
Preporučujemo
MILATOVIĆ O HRVATSKOM MINISTRU: Taj čovek svaki put dođe u Crnu Goru sa nekim zahtevom
10. 10. 2025. u 09:32
ZAGREB NIŽE UCENE: Šta sadrži nova, treća diplomatska nota, koju je Hrvatska uputila Crnoj Gori
10. 10. 2025. u 05:00V.K.
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
"Danas đavo posebno uživa u tim našim SLAVAMA - ti ljudi su obmanuti!"
OTAC Rafailo Boljević upozorava da mnogi Srbi danas slavom više zavaravaju demone nego što slave Boga. Svetitelj se često izruguje kada se slava pretvori u paganski događaj.
19. 10. 2025. u 10:46
Komentari (0)