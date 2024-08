DRAMA U CRNOJ GORI: Kidnapovano maloletno dete

U CRNOJ Gori kidnapovano je maloletno dete. Američka državljanka Trejsi Šenon Lin, koja četvrtu godinu ima stalni boravak u Baru, prijavila je danas policiji da je njenu maloletnu ćerku Zinleu Rajan (Zynleea Ryan) kidnapovao njen otac Tomas Holenbek.

Prema rečima Šenon, Tomas Holenbek je njen bivši vanbračni suprug.

Ona navodi da je Tomas sa njihovom šestogodišnjom ćerkom ilegalno prešao crnogorsko-albansku granicu. Ona je informisana preko Ambasade SAD u Podgorici da je u američkoj ambasadi u Tirani tražio pasoš za dete. O otmici deteta obavešten je Interpol.

Šenon je za Primorski portal rekla da je jutros od Ambasade SAD u Podgorici obaveštena da je Tomas Holenbek u ambasadi SAD u Tirani zatražio da se za Zinleu Rajan uradi pasoš.

"U toku je sudski postupak u Crnoj Gori oko starateljstva nad maloletnom Zinleom Rajan. Sud još nije doneo pravosnažnu presudu. Sud je prošle godine, u septembru, dozvolio da Tomas viđa našu kćerku dva puta nedeljno, utorkom i petkom od 16 do 21 sat. To pravo je počeo da koristi tek u junu ove godine. Dešavalo se da zakasni, ali je navodio da su to objektivni razlozi, gužva u saobraćaju. Do sinoć je uvek obaveštavao telefonom. Međutim, sinoć kada nije doveo dete, zvala sam ga, ali je telefon bio isključen. Tokom noći posle 22 časa sam pošla u Centar bezbednosti Bar i prijavila da dete nije vraćeno kući. Bila sam veoma zabrinuta. Strepela sam da je nije kidnapovao. Nažalost, to se jutros i potvrdilo", ispričala je Šenon Lin za Primorski portal.

Prema njenim navodima, u Ambasadi SAD u Tirani su potvrdili kolegama u Podgorici da su videli dete i da fizički izgleda dobro.

Iz ambasade SAD u Podgorici su, navodi Šenon, preporučili da sve prijavi policiji, kao i Interpolu.

Na Interpolu je da naloži Ambasadi SAD u Tirani da traži izručenje šestogodišnjeg deteta majci u Crnu Goru.

Šenon je u izjavi datoj policiji, u koju je Primorski portal imao uvid, navela da je Tomas Holenbek osuđivan za više krivičnih dela. Portal navodi da se Šenon iz Amerike sa decom doselila u Crnu Goru, Bar, pre četiri godine.

