RADOVI NA PETLJI OSTRUŽNICA: Izmene u saobraćaju do subote
OD ponedeljka, 6. jula izvodiće se radovi na rehabilitaciji kompletne petlje Ostružnica (faza III ), na državnom putu I A reda broj 1 (obilaznica oko Beograda), zbog čega će doći do izmena u saobraćaju, saopštili su "Putevi Srbije" d.o.o.
Putari će na ovoj deonici biti do subote 11. jula do 16.00 časova. U ovom periodu, saobraćaj će se odvijati u izmenjenom režimu, naime isključenje za Obrenovac iz smera Novog Sada i iz smera Niša biće zatvoreno za saobraćaj.
Saobraćaj u smeru Niš/Novi Sad - Obrenovac će funkcionisati preko petlje Surčin jug - autoput Miloš Veliki - petlja Obrenovac.
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