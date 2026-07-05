JKP „GRADSKA ČISTOĆA“: Ekipe i u ponedeljak nastavljaju aktivnu borbu protiv komaraca u Beogradu

EKIPE Sektora ekologije i unapređenja životne sredine JKP „Gradska čistoća“ Beograd vršiće i u ponedeljak, 6. jula suzbijanje odraslih jedinki komaraca na javnim površinama na teritoriji Beograda, uređajima sa zemlje i vode i to u periodu od 17.00 časova do 23.00 časa.

Foto: FOTO TANJUG / JKP GRADSKA CISTOCA / NENAD CAKIC

Tretmanima termalnog i hladnog zamagljivanja biće obuhvaćeni sledeći lokaliteti: Bežanijski Zimovnik, uz Blokove 70, 70a i 45 ka Surčinskom polju, Ostružnica - Ada Ciganlija, Ada Međica, Nasip od Progara ka Jakovu, SC Surčin, Soko Salaš, naselja SAJ, 13. maj, Goveđi brod, Bojčinska šuma, Nasip Progar - Boljevci ka Nautičkom selu, Nasip od Bloka 45 ka Jakovu, naslja Bečmen, Ledine, Surčin, Boljevci, Jakovo, Nova Galenika, Ekonomija, Belarica, Radiofar.

Tretmani će biti sprovedeni isključivo ukoliko vremenski uslovi budu dozvolili, a to podrazumeva odsustvo kiše, optimalne temperature i snagu vetra.

Nažalost, kišoviti vremenski uslovi pogoduju razmnožavanju komaraca, a ne pogoduju sprovođenju akcija suzbijanja zbog termolabilnosti preparata.

Foto: FOTO TANJUG / JKP GRADSKA CISTOCA / NENAD CAKIC

Zbog toga apelujemo na sugrađane da imaju razumevanje i strpljenje za ekipe Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine koje su u punoj pripravnosti, te da ekipama koje izvode tretmane suzbijanja komaraca omoguće nesmetan rad, a na pčelare da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele tokom sprovođenja akcija.

Takođe, apelujemo na sugrađane da obezbede fizičku barijeru od komaraca na svojim prozorima, isprazne eventualna skladišta vode po dvorištima, kao što su podmetači za saksije, gume, stara burad, koji su idealna mesta za razmnožavanje komaraca, kao i da koriste repelente i propisane preparate za septičke jame ukoliko ih poseduju, te da ekipama „Gradske čistoće“ omoguće nesmetan rad.

Ekipe JKP „Gradska čistoća“ nastaviće da sprovode akcije suzbijanja komaraca i u narednim danima ukoliko to dozvole vremenske prilike. Ukoliko građani primete povećanu brojnost komaraca na određenom lokalitetu, o tome mogu da obaveste Servisni centar Grada Beograda na broj telefona 11-0-11 radnim danima od 7 do 22 sata, i subotom od 8 do 14 sati. Povećanu brojnost komaraca sugrađani mogu prijaviti i dopisom na imejl adrese info.centar@gradskacistoca.rs i ekologija@gradskacistoca.rs te porukom na zvaničnu Instagram stranicu preduzeća @gradska_cistoca_beograd, kao i pozivom na broj telefona Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine 011/30-54-039 .

Preparat koji ekipe JKP „Gradska čistoća“ koriste za tretmane termalnog i hladnog zamagljivanja odraslih jedinki komaraca sa zemlje i vode registrovani su kod Ministarstva za zaštitu životne sredine i upisani u Privremenu listu biocidnih proizvoda, što znači da građani nemaju razloga za strah.

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