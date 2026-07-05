EKIPE NA ADI I U BLOKOVIMA: Nastavlja se akcija suzbijanja komaraca
SUZBIJANjE komaraca nastavlja se i sutra na više lokacija u Beogradu. Ekipe JKP "Gradska čistoća" od 17 do 23 časa tretiraće javne površine uređajima sa zemlje i vode, a akcija će biti sprovedena samo ukoliko vremenski uslovi budu povoljni.
Na meti tretmana termalnog i hladnog zamagljivanja naći će se brojne lokacije u gradu, među kojima su Bežanijski zimovnik, prostor uz blokove 70, 70a i 45 prema Surčinskom polju, Ostružnica, Ada Ciganlija, Ada Međica, Bojčinska šuma, Sportski centar Surčin, Soko salaš, kao i naselja Surčin, Jakovo, Boljevci, Bečmen, Ledine, Nova Galenika, Belarica, Radiofar i druga područja uz nasipe i vodotokove, gde se komarci najviše razmnožavaju.
Iz "Gradske čistoće" navode da će tretmani biti obavljeni samo ukoliko ne bude kiše, uz odgovarajuću temperaturu i povoljne uslove vetra.
Kako ističu, preparati koji se koriste registrovani su kod nadležnog ministarstva i nalaze se na Privremenoj listi biocidnih proizvoda, zbog čega ne predstavljaju opasnost za građane kada se primenjuju na propisan način.
U ovom preduzeću podsećaju da kišni period pogoduje razmnožavanju komaraca, ali istovremeno otežava njihovo suzbijanje, jer padavine umanjuju efikasnost preparata.
Građani se pozivaju da ekipama omoguće nesmetan rad, dok se pčelarima savetuje da na vreme zaštite svoje košnice tokom izvođenja tretmana.
Iz "Gradske čistoće" apeluju i da sugrađani doprinesu smanjenju broja komaraca uklanjanjem stajaće vode iz dvorišta i bašti. Podmetači za saksije, stare gume, burad i druge posude u kojima se zadržava voda predstavljaju idealna mesta za razvoj larvi. Preporučuje se i postavljanje mreža na prozore, korišćenje repelenata, kao i odgovarajućih preparata za septičke jame, gde je to potrebno.
Akcije suzbijanja komaraca biće nastavljene i narednih dana, u skladu sa vremenskim prilikama.
Građani koji primete povećanu brojnost komaraca mogu to prijaviti Servisnom centru Grada Beograda pozivom na broj 11-0-11, radnim danima od 7 do 22 časa i subotom od 8 do 14 časova. Prijave se mogu poslati i putem imejl adresa info.centar@gradskacistoca.rs i ekologija@gradskacistoca.rs, porukom na zvaničnu Instagram stranicu JKP "Gradska čistoća" ili pozivom Sektoru za ekologiju i unapređenje životne sredine na broj 011/30-54-039.
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