PLAVA ZONA POSTAJE ZELENA: Od sutra nova pravila parkiranja u Zemunu
OD ponedeljka se menjaju pravila parkiranja, u delu Zemuna između Keja oslobođenja, Stevana Markovića, Karađorđeve, Ulice 22. oktobra, Vrtlarske, Bežanijske i Njegoševe. Plava zona će postati zelena, a kontrola i naplata će imati novo radno vreme - radnim danom od 7.00 do 21.00 čas, a subotom od 7.00 do 14.00 časova. U zelenoj zoni u Zemunu primenjivaće se uobičajena pravila i cene.
Parkiranje je ograničeno na 180 minuta, sa cenom 55 dinara po satu i uz mogućnost uplate dodatnih 60 minuta u iznosu od 160 dinara Cena povlašćene parking-karte za stanare ostaće 500 dinara.
Stanarima, koji na dan stupanja na snagu redefinisanog sistema naplate i kontrole parkiranja poseduju važeću povlašćenu kartu za parkiranje (PPK), ista ostaje da važi. Cena dnevne parking-karte iznosiće 3.000 dinara, uz mogućnost plaćanja u roku od 20 dana sa popustom u iznosu od 50 odsto.
- Uvođenje novina u parkiranju ima za cilj povećanje izmenljivosti vozila na parking-mestima, čime se olakšava i ubrzava proces pronalaska slobodnih parking-kapaciteta - poručuju iz opštine Zemun. - Posetiocima ove zone na raspolaganju su i garaža "Pinki", kao i javni gradski prevoz, koji je besplatan, navedeno je u saopštenju GO Zemun.
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