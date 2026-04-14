U ČAST ISTORIJE I ZASLUŽNIH GRAĐANA: Svečanom sednicom Skupštine Grada Beograda sutra počinju "Dani Beograda"
PREDSEDNIK Skupštine Grada Beograda, Nikola Nikodijević, predsedavaće sutra u 11.00 časova Svečanom sednicom Skupštine grada koja će biti održana povodom početka manifestacije "Dani Beograda".
Tokom svečane sednice gradske skupštine biće proglašeni dobitinici najveće nagrade Grada Beograda "Despot Stefan Lazarević" za 2025. godinu koja se dodeljuje za delo koje predstavlja najvrednije dostignuće u umetnosti, nauci, medicini, arhitekturi i urbanizmu, poljoprivredi, novinarstvu, obrazovanju, sportu i zaštiti životne sredine, saopštio je Beoinfo.
Takođe, nagrada "Despot Stefan Lazarević" se dodeljuje i za herojsko delo, za dugogodišnji rad i trajan doprinos razvoju grada Beograda i za izuzetan doprinos u realizaciji događaja od značaja za grad Beograd.
"Dani Beograda" prihvaćeni su kao podsećanje na dva važna datuma iz prošlosti prestonice, a to su 16. april 878. godine kada je Beograd prvi put pomenut pod njegovim današnjim slovenskim imenom, kao i na 19. april 1867. po gregorijanskom kalendaru, kada je knez Mihailo primio ključeve grada od Ali Riza paše i od kada je Beograd ponovo postao srpski grad.
Vatikanski arhiv sačuvao je akt datiran 16. aprila 878, u kojem stoji da papa Jovan VIII obaveštava bugarskog kneza Borisa, da je otac Sergije, zbog nemoralnog, poročnog života, razrešen dužnosti beogradskog episkopa, a pošto je u navedenom dokumentu pomenuto slovensko, savremeno srpsko ime grada, iako u latinskoj formi, taj akt prvi je, koliko se zna, pomen Beograda pod njegovim današnjim imenom.
"Dani Beograda" obeležavaju se i kao vid podsećanja da je 19. aprila 1867. knez Mihailo primio ključeve grada od Ali Riza paše, dotadašnjeg zapovednika turskog garnizona, a odrednica grad tada je podrazumevala tvrđavu. Na mestu gde je Ali Riza paša predao ključeve beogradskog utvrđenja knezu Mihailu, na Kalemegdanu je 1967. podignuta ploča koja je rad vajara Mihaila Paunovića, oblikovan na osnovu savremenog crteža Adama Stefanovića, koji je prisustvovao svečanom događaju 1867. godine.
Grad Beograd je 26. decembra 2002. godine usvojio odluku da se nadalje svake godine obeležavaju "Dani Beograda" prigodnim manifestacijama i priznanjima zaslužnim građanima.
(Tanjug)
