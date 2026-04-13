UŽAS NA ULAZU U BEOGRAD: Saobraćajna nezgoda kod Bubanj Potoka i nepregledne kolone vozila na naplatnim rampama
OGROMNE gužve na ulazu u Beograd. Formirana je kilometarska kolona, a saobraćaj se kreće usporeno.
Nepregledne kolone vozila stoje u redovima, a saobraćaj se veoma otežano odvija.
Prema saznanjima, došlo je do saobraćajne nezgode kod Bubanj Potoka, ka Beogradu, što je najverovatnije jedan od razloga usporenog kretanja saobraćaja. Zbog udesa, saobraćaj se u tom delu obavnja preticajnom i voznom saobraćajnom trakom.
Molimo učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na društvenim mrežama navode da su velike gužve i na auto-putu Miloš Veliki iz pravca Čačka u smeru ka Beogradu.
Vozačima se savetuje da pažljivo voze i da poštuju sobraćajne propise.
Automobil sleteo u reku na Adi Huji
