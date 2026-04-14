Nekada moćno oružje, danas svedok vremena: Ekipa "Novosti" na čuvenom rečnom monitoru "Sava", kulturnom dobru iz Prvog svetskog rata

NA mirnoj površini Save, u samom srcu prestonice, usidren je brod čija je paluba pre više od jednog veka bila poprište istorije koja je promenila svet. Rečni monitor "Sava", nekad austrougarski "Bodrog", danas je muzejski brod - ali i jedan od najautentičnijih svedoka početka Prvog svetskog rata. Posetioce prima od aprila do kraja oktobra i prema rečima kustosa Bojana Vićentića, osim prilike da prođu njegovim uskim hodnicima, zavire u kabine, komandne prostore i topovske položaje, oni ovde nailaze na priču o ljudima, svakodnevici posade, o tehnologiji jednog vremena.

Izgrađen 1904. godine u Budimpešti kao deo austrougarske ratne flote, "Bodrog" je bio simbol vojne moći jedne imperije. Sa ovog broda ispaljeni su prvi projektili na Beograd u julu 1914. godine, čime je otvoreno jedno od najmračnijih poglavlja evropske istorije.

Plan austrougraske vojske podrazumevao je brzu invaziju preko Save, ali je pokušaj osujećen zahvljajući brzoj reakciji srpske vojske. Tom prilikom brod je oštećen i onesposobljen, čime je već na samom početku rata doživeo svoj prvi neuspeh.

Tokom decenija koje su usledile, menjao je zastave, države i namene - ali nikad nije nestao. Prema rečima kustosa Vićentića, posle Prvog svetskog rata pripao je Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i dobio ime "Sava", pod kojim je ostao upamćen. U Drugom svetskom ratu ponovo je korišćen u vojne svrhe, a u više navrata sopstvena posada ga je potapala kako ne bi pao u ruke neprijatelja. Svaki put bi bio izvađen, obnovljen i vraćen u službu - kao da istorija nije dopuštala da nestane.

Danas, više od jednog veka kasnije, "Sava" ima sasvim drugačiju misiju. Kao deo muzejske postavke, brod je pretvoren u svojevrsnu vremensku kapsulu.

Posete POSETIOCI imaju priliku da obiđu ovaj značajan istorijski eksponat do kraja oktobra svakog radnog dana, osim ponedeljka, u periodu od 10.00 do 17.00, subotom od 10.00 do 18.00, dok je nedeljom radno vreme od 10.00 do 14.00. Ulaznice za obilazak Vojnog muzeja važiće i za posetu rečnog monitora, kao i obrnuto.

U vitrinama se mogu videti izloženi originalni predmeti - od mornarskih čvorova i navigacione opreme do uniformi i oružja iz perioda Kraljevine Jugoslavije. Svaki detalj doprinosi slici života na reci u doba velikih istorijskih lomova.

Specifičnost monitora "Sava" ogleda se i u njegovoj konstrukciji. Sa ravnim dnom, prilagođenim plovidbi po plitkim rekama, ovaj brod predstavlja retkost čak i u svetskim razmerama - jedan je od svega desetak sačuvanih rečnih monitora. Tokom vremena menjan je i modernizovan, pre svega u segmentu naoružanja, ali je njegova osnovna struktura ostala ista.

- Država Srbija je 2005. godine prepoznala njegov značaj i proglasila ga kulturnim dobrom, dok je od 2021. godine zvanično deo muzejske postavke, otvoren za javnost - ističe kustos.

U vremenu kada se prošlost često svodi na podatke i datume, ovaj rečni monitor podseća da istorija ima svoju težinu, zvuk i prostor. Nekada oružje rata, danas je instrument sećanja - brod koji je preživeo imperije, ratove i države, da bi u miru pričao svoju priču novim generacijama.