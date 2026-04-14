Beograd

Na kafi kod kneginje: Monodrama o životu na dvoru Obrenovića

Branka Borisavljević

14. 04. 2026. u 11:54

BEOGRAĐANI će 17. i 18. aprila u 18 časova, imati priliku da uživaju u monodrami "Na kafi kod kneginje Ljubice" u Konaku Kneginje Ljubice.

На кафи код кнегиње: Монодрама о животу на двору Обреновића

Foto: Beoinfo

Reč je o dramskom programu Muzeja grada Beograda, kojim se predstavlja romansirana biografija kneginje i njen život u vreme vladavine Dinastije Obrenović. Ova monodrama je prvi muzejski teatar na našim prostorima, nastao 2009. godine.

Idejni tvorac od prve zamisli, reči i kostima pa sve do realizacije je muzejski savetnik  Nataša Popovska (1973-2022). Ulogu kneginje Ljubice Obrenović tumači glumica Vjera Mujović.

Preporučujemo

Nekada moćno oružje, danas svedok vremena: Ekipa Novosti na čuvenom rečnom monitoru Sava, kulturnom dobru iz Prvog svetskog rata
Nekada moćno oružje, danas svedok vremena: Ekipa "Novosti" na čuvenom rečnom monitoru "Sava", kulturnom dobru iz Prvog svetskog rata

NA mirnoj površini Save, u samom srcu prestonice, usidren je brod čija je paluba pre više od jednog veka bila poprište istorije koja je promenila svet. Rečni monitor "Sava", nekad austrougarski "Bodrog", danas je muzejski brod - ali i jedan od najautentičnijih svedoka početka Prvog svetskog rata. Posetioce prima od aprila do kraja oktobra i prema rečima kustosa Bojana Vićentića, osim prilike da prođu njegovim uskim hodnicima, zavire u kabine, komandne prostore i topovske položaje, oni ovde nailaze na priču o ljudima, svakodnevici posade, o tehnologiji jednog vremena.

14. 04. 2026. u 15:33

