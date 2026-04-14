Na kafi kod kneginje: Monodrama o životu na dvoru Obrenovića
BEOGRAĐANI će 17. i 18. aprila u 18 časova, imati priliku da uživaju u monodrami "Na kafi kod kneginje Ljubice" u Konaku Kneginje Ljubice.
Reč je o dramskom programu Muzeja grada Beograda, kojim se predstavlja romansirana biografija kneginje i njen život u vreme vladavine Dinastije Obrenović. Ova monodrama je prvi muzejski teatar na našim prostorima, nastao 2009. godine.
Idejni tvorac od prve zamisli, reči i kostima pa sve do realizacije je muzejski savetnik Nataša Popovska (1973-2022). Ulogu kneginje Ljubice Obrenović tumači glumica Vjera Mujović.
