VELIKI ODZIV: Nastavljena akcija preventivnih ultrazvučnih pregleda dojki u Novom Beogradu
POD sloganom „Budi divna, pregledaj se“, na platou opštine Novi Beograd organizovan sedmi karavan besplatnih ultrazvučnih pregleda dojki za sve sugrađanke.
Pregledi su obavljeni u savremenoj pokretnoj dijagnostičkoj ambulanti uz stručni nadzor radiologa. Odziv je bio veliki, a najmlađa sugrađanka je imala 20 godina.
Karavani su realizovani u saradnji sa Udruženjem „Žena uz ženu“, a do sada je u okviru akcije pregledano više od 900 žena.
- Veliki odziv sugrađanki pokazuje da se svest o značaju preventivnih pregleda sve više povećava, posebno kod mlađih žena. Zahvaljujem se predsednici Udruženja Ani Dornik na posvećenosti i saradnji u realizaciji ovih važnih aktivnosti. Preventivni pregledi su ključni za rano otkrivanje bolesti, koja je izlečiva ako se otkrije na vreme - rekla je Ivana Nikolić, predsednica opštine Novi Beograd.
