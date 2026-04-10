VELIKI ODZIV: Nastavljena akcija preventivnih ultrazvučnih pregleda dojki u Novom Beogradu

POD sloganom „Budi divna, pregledaj se“, na platou opštine Novi Beograd organizovan sedmi karavan besplatnih ultrazvučnih pregleda dojki za sve sugrađanke.

Foto; Opština Novi Beograd

Pregledi su obavljeni u savremenoj pokretnoj dijagnostičkoj ambulanti uz stručni nadzor radiologa. Odziv je bio veliki, a najmlađa sugrađanka je imala 20 godina.

Karavani su realizovani u saradnji sa Udruženjem „Žena uz ženu“, a do sada je u okviru akcije pregledano više od 900 žena.

- Veliki odziv sugrađanki pokazuje da se svest o značaju preventivnih pregleda sve više povećava, posebno kod mlađih žena. Zahvaljujem se predsednici Udruženja Ani Dornik na posvećenosti i saradnji u realizaciji ovih važnih aktivnosti. Preventivni pregledi su ključni za rano otkrivanje bolesti, koja je izlečiva ako se otkrije na vreme - rekla je Ivana Nikolić, predsednica opštine Novi Beograd.