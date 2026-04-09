ZAMENIĆE SVE KOCKE: U toku su radovi na uređenju platoa ispred Hrama Svetog Save, majstori postavljaju podlogu
RADOVI na uređenju platoa ispred Hrama Svetog Save su počeli.
Majstori su juče radili na rekonstrukciji glavnog šetališta i prilaza ka svetinji, a do sada su skunuli ispucale ploče i postavili podlogu za nove. I deo parka, na uglu Nebojšine i Krušedolske, ograđen je metalnom ogradom. I na ovom mestu radovi su u punom jeku, a kako kažu majstori, sve ide prema planu.
Glavna staza ka Hramu ograđena je već par dana metalnom ogradom, na kojoj je postavljena tabla sa natpisom "Pešaci, pažnja gradilište". Radnici su juče teškim mašinama pripremali teren za nove ploče postavljanjem šljunka kao podloge. Nakon toga, moćnom mašinom, poput prese, prelazili SU preko šodera kako bi ga sabili i učvrstili.
"Retuširanje"KAMENE ploče osetile su "blago retuširanje" u vidu asfaltiranja najugroženijih delova pre sedam godina kada je našu prestonicu posetio ruski predsednik Vladimir Putin. One su popravljane i nekoliko puta posle toga.
- Sve kocke koje se mogu videti na i oko platoa će biti izvađene i postavljene nove. Veći deo posla je odrađen, nadam se da ćemo uskoro ovo završiti - rekao je jedan od radnika.
Ovi radovi uvod su u obimnu rekonstrukciju koja je već najavljena.
Izradu elaborata za ulepšavanje ovog dela Vračara inicirala je Srpska pravoslavna crkva. Plan obuhvata zonu oko Hrama Svetog Save, kao i blok između Trga Slavija i ulica Svetog Save, Katanićeve, Nebojšine i Bulevara oslobođenja.
Garaža u Skerlićevoj ulici
Nedaleko od Hrama i Narodne biblioteke u toku je i izgradnja podzemne garaže u Skerlićevoj ulici sa 356 novih parking-mesta. Garaža će se nalaziti ispod platoa ispred Narodne biblioteke.
Prostor iznad nje biće ozelenjen i dodatno uređen, a nova garaža će olakšati parkiranje u centru grada.
Prema Planu detaljne regulacije, o kojem su "Novosti" izveštavale, umesto sadašnjih nešto više od 7.000, uređenje i proširenje obuhvatiće 11.575 kvadratnih metara bruto građevinske površine. Projekat je bio na ranom javnom uvidu do 13. marta.
Kako piše u dokumentaciji, u okviru granice plana nalaze se neuređene površine sa devastiranim objektima van upotrebe, koji će biti srušeni. Stanovanje sa poslovanjem planirano je na oko 1,65 hektara, kao zona mešovitih gradskih centara. Planira se rekonstrukcija i osavremenjavanje postojećih objekata i izgradnja stambenih objekata sa poslovanjem u prizemlju.
VASKRŠNjE ČAROLIJE U TOPČIDERSKOM PARKU: Besplatni programi za decu i porodice
09. 04. 2026. u 15:39
OBOLELO NjIH 10.982: Izveštaj Gradskog zavoda za javno zdravlje
09. 04. 2026. u 14:57
PRVOG DANA 2.690 ZAHTEVA: Elektronske prijave za upis u vrtiće do 8. maja
09. 04. 2026. u 11:13
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
09. 04. 2026. u 12:33
