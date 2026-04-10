RUSKE snage su oslobodile naseljena mesta Miropoljsko u Sumskoj oblasti i Dibrovu u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Od 4. do 10. aprila ove godine, kao odgovor na terorističke napade Ukrajine na civilne objekte na teritoriji Rusije, Oružane snage Ruske Federacije izvele su pet grupnih udara, između ostalog i visokopreciznim oružjem dugog dometa, navodi se u saopštenju.

Pogođena su preduzeća vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine, objekti energetske, transportne i lučke infrastrukture koji se koriste u interesu Oružanih snaga Ukrajine, vojni aerodromi, skladišta municije, mesta za sklapanje, skladištenje i pripremu za lansiranje udarnih bespilotnih letelica i besposadnih plovila, kao i privremene lokacije ukrajinskih oružanih formacija i stranih plaćenika.

Jedinice grupe trupa "Sever" izbacile su iz stroja 1280 vojnika, osam borbenih oklopnih vozila, 82 automobila, devet oruđa artiljerije, 11 stanica za radio-elektronsku borbu, 64 skladišta municije, goriva i materijalnih sredstava.

Jedinice grupe trupa "Zapad" neutralisale su 1310 vojnika, 31 borbeno oklopno vozilo, 129 automobila i 10 oruđa poljske artiljerije. Uništeno je 13 skladišta municije, dve stanice za radio-elektronsku i kontrabaterijsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Jug" eliminisale su 1045 vojnika, 21 borbeno oklopno vozilo, 110 automobila i 25 oruđa poljske artiljerije. Uništeno je 14 stanica za radio-elektronsku i kontrabaterijsku borbu, 41 skladište municije, goriva i materijalnih sredstava.

Jedinice grupe trupa "Centar" uništile su 2420 vojnika, dva tenka, 47 borbenih oklopnih vozila, 57 automobila i 16 oruđa artiljerije.

Jedinice grupe trupa "Istok" izbacile su iz stroja 2020 vojnika, dva tenka, 23 borbena oklopna vozila, 57 automobila i četiri artiljerijska oruđa.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" izbacile su iz stroja 365 vojnika, pet borbenih oklopnih vozila, 98 automobila i pet oruđa artiljerije, 23 stanice za radio-elektronsku i kontrabaterijsku borbu, 10 skladišta municije, goriva i materijalnih sredstava.

Sistemima PVO, ruske snage oborile su 54 navođene avio-bombe, četiri rakete iz višecevnog raketnog sistema HIMARS, tri krstareće rakete velikog dometa "flamingo", šest vođenih raketa velikog dometa "neptun" i 2411 dronova.

