NA "KAFICI" O KARIJERI: Program Centra za razvoj karijere i savetovanja studenta
STUDENTI koji razmišljaju o akademskoj karijeri retko imaju priliku da čuju kako taj put zaista izgleda u praksi. Upravo zato, Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu organizuje novo onlajn izdanje programa "Zum kafica - 45 minuta sa", koje će se održati 15. aprila u 14 časova.
Tokom susreta biće otvorena ključna pitanja o veštinama, izazovima i prilikama koje donosi akademski svet. Učesnici će imati priliku da saznaju koje su kompetencije neophodne za uspeh u nauci i nastavi, koliko su važni umrežavanje i međunarodna saradnja, kao i kako pronaći mentora i izgraditi kvalitetan profesionalni odnos. Poseban fokus biće na izgradnji profesionalnog integriteta i etičnosti, ali i na manje vidljivoj strani akademske karijere, poput pritisaka, odricanja i balansa između privatnog i poslovnog života.
Cilj događaja je da studentima približi akademski put bez idealizacije, ali i da im pruži konkretne smernice i motivaciju za donošenje promišljenih odluka o budućnosti.
Gošća događaja biće prof. dr Aleksandra Buha Đorđević, vanredni profesor toksikologije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i prodekan za nauku i međunarodnu saradnju.
