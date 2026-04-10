PLIVANJEM DO ZDRAVLJA: Besplatna hidrokinezi terapija do 31. maja

POD nazivom „Plivanjem do zdravlja“, u organizaciji opštine Čukarica u Gradskom Centru za fizičku kulturu "Stari DIF" počeo je besplatni program hidrokinezi terapije koji će trajati do 31. maja.

- Nastavljamo da ulažemo u programe koji direktno doprinose zdravlju i kvalitetu života naših sugrađana - istakao je Nikola Aritonović, predesdnik opštine Čukaraica. - Ovaj program smo uspešno realizovali i prošle godine, a veliko interesovanje građana bilo je jasan signal da ga nastavimo i ove. Nastojaćemo da i u narednom periodu razvijamo ovakve programe i učinimo ih dostupnim što većem broju Čukaričana.

Uslov za korišćenje hidrokinezi terapije je da građani poseduju čukaričku karticu. Terapija se odvija pod stručnim nadzorom fizioterapeuta na bazenima starog DIF.