Beograd

PLIVANJEM DO ZDRAVLJA: Besplatna hidrokinezi terapija do 31. maja

Branka Borisavljević

10. 04. 2026. u 14:13

POD nazivom „Plivanjem do zdravlja“, u organizaciji opštine Čukarica u Gradskom Centru za fizičku kulturu "Stari DIF" počeo je besplatni program hidrokinezi terapije koji će trajati do 31. maja.

ПЛИВАЊЕМ ДО ЗДРАВЉА: Бесплатна хидрокинези терапија до 31. маја

Foto; Opština Čukarica

- Nastavljamo da ulažemo u programe koji direktno doprinose zdravlju i kvalitetu života naših sugrađana - istakao je Nikola Aritonović, predesdnik opštine Čukaraica. - Ovaj program smo uspešno realizovali i prošle godine, a veliko interesovanje građana bilo je jasan signal da ga nastavimo i ove. Nastojaćemo da i u narednom periodu razvijamo ovakve programe i učinimo ih dostupnim što većem broju Čukaričana.

 Uslov za korišćenje hidrokinezi terapije je da građani poseduju čukaričku karticu. Terapija se odvija pod stručnim nadzorom fizioterapeuta na bazenima starog DIF.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
