ZVEZDAŠI NA NOGAMA! Evo šta je DŽajić uradio kada je Katai srušio njegov rekord!

Legendarni fudbaler Crvene zvezde Dragan Džajić čestitao je Aleksandru Kataiju nakon što je zauzeo drugo mesto na večnoj listi strelaca našeg kluba.

FOTO: FK Crvena zvezda

Katai je sa dva pogotka protiv Spartaka došao do kote 156 i "preskočio" Džajića, koji je postigao 155.

- Želim od srca da čestitam Aleksandru Kataiju na velikom uspehu koji je ostvario. Postati drugi najbolji strelac u istoriji Crvene zvezde je izuzetno dostignuće i rezultat koji zaslužuje veliko poštovanje. Katai je ponos Crvene zvezde i drago mi je što je upravo on uspeo da dođe do tog nivoa, jer se radi o igraču koji svojim umećem i odnosom prema dresu zaslužuje sve pohvale. Želim mu pre svega zdravlje, još mnogo golova, uspeha i lepih trenutaka u crveno-belom dresu. Uveren sam da će i u narednim godinama prirediti mnogo radosti Zvezdinim navijačima i nastaviti da ispisuje istoriju, a posebno mi je drago jer je klub opet na nivou kada se postižu istorijski uspesi - istakao je Džajić.

