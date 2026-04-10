ZVEZDAŠI NA NOGAMA! Evo šta je DŽajić uradio kada je Katai srušio njegov rekord!
Legendarni fudbaler Crvene zvezde Dragan Džajić čestitao je Aleksandru Kataiju nakon što je zauzeo drugo mesto na večnoj listi strelaca našeg kluba.
Katai je sa dva pogotka protiv Spartaka došao do kote 156 i "preskočio" Džajića, koji je postigao 155.
- Želim od srca da čestitam Aleksandru Kataiju na velikom uspehu koji je ostvario. Postati drugi najbolji strelac u istoriji Crvene zvezde je izuzetno dostignuće i rezultat koji zaslužuje veliko poštovanje. Katai je ponos Crvene zvezde i drago mi je što je upravo on uspeo da dođe do tog nivoa, jer se radi o igraču koji svojim umećem i odnosom prema dresu zaslužuje sve pohvale. Želim mu pre svega zdravlje, još mnogo golova, uspeha i lepih trenutaka u crveno-belom dresu. Uveren sam da će i u narednim godinama prirediti mnogo radosti Zvezdinim navijačima i nastaviti da ispisuje istoriju, a posebno mi je drago jer je klub opet na nivou kada se postižu istorijski uspesi - istakao je Džajić.
FSS BEZ MILOSTI: Dejan Nedić izbačen iz fudbala
10. 04. 2026. u 09:16
OVO NEMA NI U OMLADINCIMA: Nikola Milenković gledao najčudniji autogol ikada (VIDEO)
10. 04. 2026. u 08:32
STIŽE ZAMENA ZA SVETISLAVA PEŠIĆA: Bajern se odlučio za dobro poznato ime
10. 04. 2026. u 08:55
PARTIZAN ZA ČAST: Žalgiris stiže u Beograd, prilika za osvetu
10. 04. 2026. u 09:35
TRIPL-DABL MAŠINA: Jokićevoj dominaciji nema kraja, Nagetsi izgledaju sjajno pred početak plej-ofa!
NA krilima sjajnog Srbina Nagetsi su ostvarili devet vezanih trijumfa, a verovatno će i deseti jer večeras u "Bol arenu" dolazi slabašni Memfis.
08. 04. 2026. u 14:00
AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!
Luka Dončić je ovog proleća zaigrao košarku na nivou koju je teško zaustaviti. I, navijači Los Anđeles Lejkersa "znaju" kome treba da se zahvale na tome.
09. 04. 2026. u 13:11
SAŠI OTKRIVENO TEŠKO OBOLjENjE Doktor ostao u čudu: "Ovo nisam video u zadnjih 20 godina"
"OD srednje škole muku mučim s tim..."
10. 04. 2026. u 09:52
