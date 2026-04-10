ISPLIVALI NAJNOVIJI DETALJI! Evo kako je preminuo legendarni as! Trčao, pa...

Ostavio je dubok trag u fudbalskoj reprezentaciji.

Photo: Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia

Pomoćnik selektora fudbalske reprezentacije Poljske, Jacek Magera iznenada je preminuo u 50. godini, objavio je danas Fudbalski savez ove države.

Tamošnji portal "Sportove Fakti" preneo je ekskluzivne detalje kako je došlo do iznenadne smrti slavnog stručnjaka, koja je šokirala celu Poljsku. U tekstu se napominje da se sve dogodilo tokom jutra, kada je Jacek Magera trčao u parku Grabišinjski u Vroclavu oko sedam časova.

Prema navodima, nije imao ranijih zdravstvenih problema koji bi ukazivali na šokantnu smrt. Dodaje se da je Jacek bio u dobrom fizičkom stanju i sjajne fizičke kondicije.

On se odjednom srušio na zemlju, pozvana je hitna pomoć, a ona ga je nesvesnog transportovala u bolnicu. Doktori su sat vremena pokušavali da ga ožive, ali nisu u tome uspeli, pa je pomoćni trener poljskog nacionalnog tima ipak preminuo.

Njegova supruga je bila zabrinuta zbog toga što se nije vratio u svoj stan duže vreme, nesvesna da se on nalazi u hitnoj pomoći. Magera nije imao fizičkih i zdravstvenih problema ni tokom boravka u kampu Poljske tokom kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

