ISPLIVALI NAJNOVIJI DETALJI! Evo kako je preminuo legendarni as! Trčao, pa...
Ostavio je dubok trag u fudbalskoj reprezentaciji.
Pomoćnik selektora fudbalske reprezentacije Poljske, Jacek Magera iznenada je preminuo u 50. godini, objavio je danas Fudbalski savez ove države.
Tamošnji portal "Sportove Fakti" preneo je ekskluzivne detalje kako je došlo do iznenadne smrti slavnog stručnjaka, koja je šokirala celu Poljsku. U tekstu se napominje da se sve dogodilo tokom jutra, kada je Jacek Magera trčao u parku Grabišinjski u Vroclavu oko sedam časova.
Prema navodima, nije imao ranijih zdravstvenih problema koji bi ukazivali na šokantnu smrt. Dodaje se da je Jacek bio u dobrom fizičkom stanju i sjajne fizičke kondicije.
On se odjednom srušio na zemlju, pozvana je hitna pomoć, a ona ga je nesvesnog transportovala u bolnicu. Doktori su sat vremena pokušavali da ga ožive, ali nisu u tome uspeli, pa je pomoćni trener poljskog nacionalnog tima ipak preminuo.
Njegova supruga je bila zabrinuta zbog toga što se nije vratio u svoj stan duže vreme, nesvesna da se on nalazi u hitnoj pomoći. Magera nije imao fizičkih i zdravstvenih problema ni tokom boravka u kampu Poljske tokom kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
BONUS VIDEO: MADRID ČEKAO I DOČEKAO: Kilijan Embape konačno Realov
Komentari (0)