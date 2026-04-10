ŠOK PORUKA IZ BEJRUTA Šef Hezbolaha udario na vlast: "Ne dajte Izraelu ništa" dok se spremaju presudni razgovori u Vašington

В.Н.

10. 04. 2026. u 16:11

ŠEF Hezbolaha pozvao je u petak libanske zvaničnike da ne daju Izraelu „besplatne ustupke“ dok se dve zemlje pripremaju za razgovore sledeće nedelje u Vašingtonu.

- Pozivamo zvaničnike da prestanu da daju besplatne ustupke - rekao je Naim Kasem u pisanom govoru pročitanom na televiziji Hezbolah al-Manar.

Osudio je „krvave zločine“ Izraela, koji je u sredu izvršio teške napade na Liban u kojima je ubijeno više od 300 ljudi.

Trampov pritisak na obe strane Izraelski i libanski zvaničnici trebalo bi da se sastanu u Vašingtonu sledeće nedelje, a obe strane su pod pritiskom američkog predsednika Donalda Trampa da obustave borbe, što je ključni zahtev Irana, koji ovog vikenda vodi paralelne razgovore sa SAD u Pakistanu.

Izrael je pojačao svoje vazdušne napade na Liban nakon što je Hezbolah ispalio rakete na Izrael 2. marta, tri dana nakon početka američko-izraelskog rata protiv Irana. Od tada je proširio svoju kopnenu invaziju na južni Liban.

Žrtve: Najmanje 1.888 ljudi poginulo u izraelskim napadima

Najmanje 1.888 ljudi je poginulo u izraelskim napadima u Libanu, dok su najmanje dva Izraelca ubijena raketnom vatrom Hezbolaha, piše Rojters.

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

U NEDELJU IZBORI U MAĐARSKOJ: Orban i Mađar glavni rivali
U Mađarskoj se u nedelju održavaju parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima više od 8,1 miliona birača a prema podacima Nacionalne izborne kancelarije, putem pošte iz drugih zemalja može da glasa skoro pola miliona mađarskih državljana, najviše iz Rumunije i Srbije.

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart