ŠOK PORUKA IZ BEJRUTA Šef Hezbolaha udario na vlast: "Ne dajte Izraelu ništa" dok se spremaju presudni razgovori u Vašington
ŠEF Hezbolaha pozvao je u petak libanske zvaničnike da ne daju Izraelu „besplatne ustupke“ dok se dve zemlje pripremaju za razgovore sledeće nedelje u Vašingtonu.
- Pozivamo zvaničnike da prestanu da daju besplatne ustupke - rekao je Naim Kasem u pisanom govoru pročitanom na televiziji Hezbolah al-Manar.
Osudio je „krvave zločine“ Izraela, koji je u sredu izvršio teške napade na Liban u kojima je ubijeno više od 300 ljudi.
Trampov pritisak na obe strane Izraelski i libanski zvaničnici trebalo bi da se sastanu u Vašingtonu sledeće nedelje, a obe strane su pod pritiskom američkog predsednika Donalda Trampa da obustave borbe, što je ključni zahtev Irana, koji ovog vikenda vodi paralelne razgovore sa SAD u Pakistanu.
Izrael je pojačao svoje vazdušne napade na Liban nakon što je Hezbolah ispalio rakete na Izrael 2. marta, tri dana nakon početka američko-izraelskog rata protiv Irana. Od tada je proširio svoju kopnenu invaziju na južni Liban.
Žrtve: Najmanje 1.888 ljudi poginulo u izraelskim napadima
Najmanje 1.888 ljudi je poginulo u izraelskim napadima u Libanu, dok su najmanje dva Izraelca ubijena raketnom vatrom Hezbolaha, piše Rojters.
Preporučujemo
VENS UPOZORIO IRAN: Ne pokušavajte da nas prevarite
10. 04. 2026. u 15:23
IRGC: Upravljanje Ormuskim moreuzom ušlo je u novu fazu
10. 04. 2026. u 15:14
IRAN JASNO PODVUKAO: Ovo je uslov za pregovore sa SAD
10. 04. 2026. u 10:24
PRIMIRJE NA STAKLENIM NOGAMA: Tramp preti Iranu: Za 24 sata ćemo znati... Više od 100 raketa ispaljeno na nosač aviona (VIDEO)
10. 04. 2026. u 07:41 >> 21:29
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
