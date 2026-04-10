PATRIJARH PORFIRIJE STIGAO U PEĆKU PATRIJARŠIJU: Dočekalo ga je sestrinstvo svetinje (FOTO/VIDEO)
PATRIJARH srpski Porfirije stigao je danas, na Veliki petak u sedište Srpske pravoslavne crkve - Pećku Patrijaršiju gde će sa vernim narodom dočekati Vaskrs.
Patrijarha su u Pećkoj Patrijaršiji dočekali igumanija manastira, mati Haritina sa monahinjama, iguman manastira Svetih Arhangela kod Prizrena, otac Mihailo, pećki sveštenici i vernici.
Patrijarh se poklonio svetim moštima svojih prethodnika, arhiepiskopa i patrijarha srpskih, a u 16 časova u Pećkoj Patrijaršiji biće služeno večernje sa iznošenjem plaštanice. U Pećkoj Patrijaršiji prisutna je i pomoćnica direktora Kancelarije za KiM Milena Parlić.
Patrijarh će na Veliku subotu i na Vaskrs služiti liturgiju u Pećkoj Patrijaršiji, dok će na Vaskršnji ponedeljak služiti u manastiru Visoki Dečani.
Patrijarh srpski Porfirije je i prošle godine na Uskrs boravio na Kosovu i Metohiji. Vernici koji slave Uskrs po julijanskom kalendaru obeležavaju ovaj praznik u nedelju, 12. aprila.
Preporučujemo
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAŠI OTKRIVENO TEŠKO OBOLjENjE Doktor ostao u čudu: "Ovo nisam video u zadnjih 20 godina"
"OD srednje škole muku mučim s tim..."
10. 04. 2026. u 09:52
