PATRIJARH PORFIRIJE STIGAO U PEĆKU PATRIJARŠIJU: Dočekalo ga je sestrinstvo svetinje (FOTO/VIDEO)

PATRIJARH srpski Porfirije stigao je danas, na Veliki petak u sedište Srpske pravoslavne crkve - Pećku Patrijaršiju gde će sa vernim narodom dočekati Vaskrs.

Patrijarha su u Pećkoj Patrijaršiji dočekali igumanija manastira, mati Haritina sa monahinjama, iguman manastira Svetih Arhangela kod Prizrena, otac Mihailo, pećki sveštenici i vernici.

Patrijarh se poklonio svetim moštima svojih prethodnika, arhiepiskopa i patrijarha srpskih, a u 16 časova u Pećkoj Patrijaršiji biće služeno večernje sa iznošenjem plaštanice. U Pećkoj Patrijaršiji prisutna je i pomoćnica direktora Kancelarije za KiM Milena Parlić.

Patrijarh će na Veliku subotu i na Vaskrs služiti liturgiju u Pećkoj Patrijaršiji, dok će na Vaskršnji ponedeljak služiti u manastiru Visoki Dečani.

Patrijarh srpski Porfirije je i prošle godine na Uskrs boravio na Kosovu i Metohiji. Vernici koji slave Uskrs po julijanskom kalendaru obeležavaju ovaj praznik u nedelju, 12. aprila.

