POSKUPLJUJU POTVRDE I UVERENJA OD 1. JANUARA? Odbornici Skupštine grada raspravljaju o povećanju iznosa lokalnih taksi

UKOLIKO odbornici Skupštine grada, na zasedanju zakazanom za 30. oktobar, daju "zeleno svetlo", od 1. januara lokalne administrativne takse u prestonici biće uvećane za 2,9 odsto. Iznosi se kreću od 321 dinar za opomenu kojom se obveznik poziva da plati taksu do 243.622 dinara za rešenje o unošenju imena Beograd u poslovno ime privrednog subjekta i udruženja.

Foto: D. Milovanović

Kako se navodi u obrazloženju predloga koji je obradio Sekretarijat za finansije, iznosi taksa su usklađeni sa indeksom potrošačkih cena u Srbiji, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, u periodu od oktobra prošle godine do septembra 2025. godine. Procenjuje se da će "novim cenovnikom" ostvariti prihod u gradskom i budžetima opština od blizu 274,2 miliona dinara.

Beograđani bi za izdavanje svih uverenja i potvrda koje izdaju gradski i opštinski organi plaćali 405 dinara, za prigovor protiv upravnih radnji predložena je cena od 564 dinara, žalbe protiv rešenja gradskih organa - 564 dinara, uverenja i potvrde - 405, rešenja - 702 dinara.

Naknada za postavljanje opreme za igru dece i rekreaciju građana na teritoriji gradskih opština iznosiće 8.561. Za saglasnost za zauzeće javnih površina zbog manifestacija treba izdvojiti 6.933 dinara, dok je taksa za istu namenu, ali zbog postavljanja privremenih objekata, tezgi i bašti ugostiteljskih objekata - 5.928 dinara. Dodatno, za rešenje o zauzeću javne površine treba izdvojiti 7.854 dinara.

Taksi prevoznici nisu zaobiđeni TAKSE za taksi vozače kreću se od 826 dinara za rešenje o davanju saglasnosti o ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti, rešenje o davanju saglasnosti za krovnu taksi oznaku do 2.067 dinara. TAKSE za taksi vozače kreću se od 826 dinara za rešenje o davanju saglasnosti o ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti, rešenje o davanju saglasnosti za krovnu taksi oznaku do 2.067 dinara. Predloženo je da za taksi dozvolu za vozilo treba izdvojiti 1.177, a za vozača 1.694 dinara.

Rešenje o postavljanju plutajućeg objekata na delu obale i vodnog prostora trebalo bi da košta 46.616 dinara. Predložena taksa za postavljanje balon hale kreće se od 10.623 do 20.645 dinara, u zavisnosti od vrste objekta. Tarifa za rešenje o izdavanju licenci za proizvodnju, distribuciju i snabdevanje toplotnom energijom je 71.402 dinara.

Za spise i radnje iz oblasti imovinskih i pravnih poslova predloženi su iznosi od 481 dinar za potvrdu o isplati stana izgrađenog iz Fonda solidarnosti do 11.827 dinara za rešenja koja gradonačelnik donosi na osnovu Odluke o građevinskom zemljištu (otuđenje, davanje u zakup, razmena...). U oblasti urbanizma i građevinskih dozvola koje su u nadležnosti Grada i prigradskih opština, a tiču se lokacijskih uslova, potvrda projekata parcelizacije, urbanističkog projekta, prigovora, u zavisnoti od kategorije objekta i površine, takse su od 679 do 23.262 dinara.

Kada su u pitanju naknade iz saobraćajne delatnosti, u predlogu Sekretarijata za finansije, one se kreću od 2.051 za rešenje o kretanju teretnih motornih vozila mimo utvrđenih režima za tekući mesec do 8.773 dinara za mišljenja na saobraćajna rešenja za izradu urbanističko-tehničke dokumentacije.