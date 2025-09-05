U "KEŠU" DA PLATE 85.400 DINARA: Roditelji maturanata poznate gimnazije u šoku pred ekskurziju

SEDAM dana putovanja, uz posetu Veneciji, Rimu i Firenci, u poznatoj beogradskoj gimnaziji košta 85.400 dinara! Ceo iznos treba da se izmiri do 10. oktobra, što je izazvalo revolt kod roditelja, tim pre što tek pre dva dana dobili da potpišu saglasnost za putovanje. Iako su ljuti, očekuje se da će većina dati pristanak, s obzirom na to da se radi o đacima završne godine.

Foto RTRS

Slična je situacija i u drugim gimnazijama gde da će putovanje maturnata koštati oko 80.000 dinara. Ali, olakšavajuća okolnost je što se može platiti u i do deset rata. Iako se u javnosti stalno ponavlja kako bi neko trebalo da uvede red u organizaciju đačkih putovanja, to se brzo zaboravi, a roditeljima na kraju školske ili početkom sledeće godine stižu ponude sa basnoslovnim cenama maturskih ekskurzija.

- Nema smisla da šest polupansiona košta više od prosečne plate, pritom se traži da ceo iznos bude uplaćen u roku od mesec dana - ogorčeni su roditelji gimnazijalaca. - Cena aranžmana je 73.900, a sa dodatno uračunatim dnevnicama za razredne starešine, vođu puta i direktora škole, iznos je 85.400 dinara. Svesni smo da je velika odgovornost na profesorima, ali prostom računicom se dolazi do brojke od oko 2.000 evra koje će dobiti svako od njih. Iako će svako od nas dati saglasnost jer je kraj srednje škole, sramotno je kakva je to pljačka roditelja. Nemoguće je da se za četiri godine na tender javi jedna ista agencija i nijedna druga.

Obračunavanje dnevnica - Kada dnevnicu obračunava škola onda se plaća svega 10 odsto poreza na oporezivi deo - objašnjavaju u turističkim agencijama. - To znači da ako je, na primer trodnevna ekskurzija, a neto dnevnica 1.000 dinara onda roditelji za tri dana plate oko 3.300 dinara. Ukoliko isplaćuje agencija onda se na ime poreza plaća oko 56 odsto na ukupni iznos, pa se na sumu od 3.000 dinara plati blizu 5.000 dinara po detetu. Isplata preko agencija znatno opterećuje cenu i bilo bi bolje da se vrati stari način kada su škole same isplaćivale svoje zaposlene ili da se nađe neki drugi modalitet, kako bi bili smanjeni troškovi roditelja koji ekskurzije plaćaju

Putovanje je od osam dana od kojih će, kažu roditelji, tri deca provesti u autobusu. Dok kupe neke potrepštine, ponesu novac da imaju kod sebe, dođe se do brojke od 1.000 evra. Za taj novac se može preko agencija, uz avionski prevoz naći odlični aranžamni po Evropi i za dve osobe. Ako se ide u sopstvenoj režiji to ispadne mnogo jeftinije.

Talas poskupljenja nije zaobišao ni đačka putovanja. Kako navode u turističkim agencijama, zakup autobusa ranije plaćan evro po kilometru, pa je povećan na 1,3 ili 1,4 evra. Cene ekskurzija povećavaju i nadoknade za profesore, porezi, subvencionisana mesta... Kada je reč o raspodeli novca, na hotel ide 50 odsto, 20 odsto na prevoz, posle ostalih troškova, agenciji ostaje između šest i sedam odsto.

Pravilnikom o organizovanju ekskurzija predviđeno da je da cena mora da obuhvati svaki segment putovanja. To znači da se u cenovniku mora da uđe prvo prevoz deteta, svi izleti, povratak do kuće, putarine, parkinzi, turističke takse.

- Drugi segment je smeštaj, a objekti svake godine povećavaju cenu, zbog cene rada, nabavnih artikala i slično - kažu u JUTA. - Na cenu utiče i radno angažovanje turističkog i lokalnih vodiča, lekara, zatim razne ulaznice, osiguranje, doplata jednokrevetne sobe za lekare, vodiče. Često se dešava i da škole traže za profesore jednokrevetne sobe što dodatno poskupljuje cenu aražmana.

Takođe, na poskupljenje aranžmana utiču i takozvana gratis mesta.

- Dešava se da i 20 odsto putnika u jednom autobusu imaju gratis putovanje - navode u Udruženju turističkih agencija. - To plaćaju deca, jer agencije ne daju gratise već samo ispunjavaju zahteve škola. Cenu ekskurzija koju plaćaju đaci odnosno njihovi roditelji svakako povećavaju i dnevnice nastavnicima, koji đake vode na ova putovanja.