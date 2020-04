Novosti online | 01. april 2020. 09:06 |

U javnost je izašao snimak na kojem se vide bivši igrači zagrebačkom Dinama Josip Džo Šimunić i Jerko Leko kako razgovaraju sa vođama navijača zagrebačkog kluba - Bed blu bojsima.Sve se dogodilo pre sedam godina, a snimak koji traje 56 minuta je brzo izbrisan s društvenih mreža."Dalmatinski portal" je objavio transkript razgovora u kojem je glavna tema Zdravko Mamić.BBB: Mi ovo ne radimo iz ličnih interesa. Niko od nas nema tendencije da uđe u klub. Mamić je bolesni egotriper. Igra se utakmica u Splitu, ko je glavni akter? Mamić? On plaća premije vama, on dovodi: "ja odlučujem, ja sam isplatio..." A niko nije iznad kluba. Ima li u tom klubu ijedan trener, igrač?Josip Džo Šimunić: Ne igraju uvek najbolji igrači. To je tako, nažalost.Jerko Leko: Preuzeo je sve, reprezentaciju i Dinamo. Kad je mene Čačić makao iz tima, moraš da navijaš da izgube da se vratiš. Isto kao i vi, moraš da navijaš nekad čak protiv svog kluba pa ti pojašnjavaj...BBB: Gol koji vi primite je gol protiv Mamića, a koji date je za Mamića. Više nema te emocije. Došao si u situaciju da u Ligi šampiona imaš 3-4 hiljade gledalaca, da je ulaznica pet kuna. Tovari na Istri imaju 20.000.BBB: Koliko naših ljudi trpi torturu! Nemate pojma koliko se njima preti. Ljudi su imali pištolje na glavama, imaju šest lažnih krivičnih, a vi ste se za to vrijeme pravili blesavi. U dve godine niko nije imao m... reći: "gde su BBB, zašto nisu ovde, u čemu je problem?" Ja verujem da vi ne možete protiv izvršnog predsednika. Pre 15 godina su isto igrači pušili k..., od Canjuge do Tuđmana, ali su pehar donosili na istok. Taj deo se izgubio. Istina, ima greške i među nama, ali u dve godine niko nije rekao zašto nema BBB i atmosfere. Niko nije smogao snage reći niti jednu rečenicu. To vam zameraju ljudi. Niko nije imao m... reći: "da su tu BBB bilo bi bolje". Svi ste vi osigurali sledećih pet generacija, a niko nema hrabrosti da kaže u čemu je stvar. Džo, nemoj mi reći da nisi u karijeri zaradio 10 miliona evra, pa moraš pušiti k... nekom tamo kretenu za još dva miliona. Nemoj se uvrediti. Tebe smatramo igračem s najviše hrabrosti.Josip Džo Šimunić: Što god bih rekao, odmah imaš problem.BBB: Strancima ne možemo ništa da zamerimo, jer oni ne znaju gde su došli i srećni su kad zbrišu odavde. Poslednju kunu dajemo da možemo da vas podržimo, a vi za to vrijeme zarađujete novac. Ajde jednom da vidimo da, ako vam ovaj i zabrani, dođete do navijača i pozdravite. Pozdravi, makar izgubio 3:0.BBB: Ovo je samo jedna mala situacija između nas i našeg kluba, ali to je celi jedan sistem koji je u ovoj državi postavljen. Nama se sve to gadi. Meni je bitnije kako ću se osećati sa svojim ljudima, nego kako će neko odigrati.Jerko Leko: Mi isto možemo samo individualno iskakati. Mi jesmo tamo nas 25, ali ima raznih struja i polovina je mladih igrača koji tek treba da zaigraju.BBB: Mi to razumemo - da će njima biti završena karijera.Jerko Leko: Sećam se situacije iz prošle godine. Prvo poluvreme nije bila niti jedna uvreda. Ulazi Zoki u svlačionicu na poluvremenu i kaže: "situacija se smiruje, ako bude ovako idemo da ih pozdravimo, ali onda se dogodio 46. minut.BBB: Mi se nismo digli protiv njega zato što krade pare, pere lovu preko Dinama. Tu su se godinama nadovezivale neke stvari, tipa regionalna liga za koju mi nikad nećemo biti. Ova situacija neće još dugo ovako moći, mi imamo svoj prag tolerancije. Onaj ko misli da mi nismo u stanju da izbacimo Dinamo iz Evrope se gadno vara. Katastrofa je da je uspeo od ljudi koji bi poginuli za Dinamo napraviti ljude koji se vesele kad Dinamo izgubi.Josip Džo Šimunić: Prošle godine dobijemo Šerif u gostima 1:0. Mi došli na aerodrom, ja sam mislio svi će biti srećni, a njih 23 iz uprave kluba kao da im je neko umro. Zdravko je htio da smeni Čačića i sad svi: "treba naći trenera". Oni njemu puše k..., ali da nisu takvi, ne bi ni bili tamo.