Novosti online | 19. decembar 2019. 13:51 | Komentara: 0

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić je sedeo uz Vladana Milojevića na oproštajnoj konferenciji za medije. U svom emotivnom obraćanju nije želeo da priča o novom treneru Dejanu Stankoviću jer je “ovo vreme posvećeno Vladanu Milojeviću”, pa je onda rekao kako je on doživeo najave o eventualnom rastanku: