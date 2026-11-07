ARAPI GLEDAJU I NE VERUJU: Zbog najave novog rata između SAD i Irana menja se kalendar Formule 1

Imola čeka odluku

Foto: AP Photo/Darko Bandic

Sukob na Bliskom istoku, u koji je uključen i Iran, doveo je u pitanje održavanje poslednje dve trke Formule 1 u sezoni, koje bi prema prvobitnom kalendaru trebalo da budu vožene u Kataru i Abu Dabiju.

Prema predviđenom rasporedu, Velika nagrada Katara zakazana je za 29. novembar, dok bi nedelju dana kasnije, 6. decembra, sezona trebalo da bude završena trkom u Abu Dabiju. Međutim, bezbednosna situacija u regionu već mesecima izaziva sumnju da li će oba takmičenja moći da budu održana prema planu.

Zbog toga se razmatra rezervno rešenje, koje podrazumeva organizovanje trke na stazi u Imoli tokom decembra.

Kako prenosi nemački časopis „Auto, motor und šport“, organizatori u italijanskoj regiji Emilija Romanja najkasnije do narednog utorka moraju da dobiju informaciju da li će Imola morati da preuzme ulogu rezervnog domaćina.

Posle tog roka, zbog složenih logističkih zahteva Formule 1, više ne bi bilo dovoljno vremena za pripremu trkačkog vikenda. Postojanje tog roka potvrdio je i šef ekipe Has Ajao Komacu, prenosi ESPN.

Ukoliko sukob na Bliskom istoku dodatno eskalira, a mogućnost organizovanja trke u Imoli u međuvremenu otpadne, Formula 1 mogla bi da bude primorana da sezonu završi ranije nego što je planirano.

U tom slučaju, poslednja trka šampionata bila bi Velika nagrada Las Vegasa, zakazana za 21. novembar.

Ipak, postoji i finansijska prepreka takvom scenariju. Prema navodima ESPN-a, Formula 1 preuzela je obavezu da kalendar sadrži najmanje 22 trke, a ekipe su upravo na tom broju zasnovale svoje finansijske projekcije.

Zbog toga će odluka o eventualnim izmenama kalendara zavisiti ne samo od bezbednosnih okolnosti već i od mogućnosti da se ispune organizacione i finansijske obaveze šampionata.