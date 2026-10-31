Politika

GRUPA LJUDI UPALA U KABINET GRADONAČELNICE SMEDEREVA: Tražili njenu ostavku i odneli fotografiju Vučića (VIDEO)

В.Н.

31. 10. 2026. u 09:31

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GRUPA odraslih muškaraca ušla je juče u kabinet gradonačenice Smedereva Jasmine Vojinović i zahtevala njenu ostavku.

ГРУПА ЉУДИ УПАЛА У КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ СМЕДЕРЕВА: Тражили њену оставку и однели фотографију Вучића (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks @nestasanX

Oni su, kao i zaposleni u ovoj instituciji, snimali ovaj ulazak svojim mobilnim telefonima. Kako su naveli, u pitanju je bila dobronamerna poseta.

Došavši do kabineta gradonačelnice, oni su saopštili da je rezultatima na parlamentarnim izborima ona na poziciji gradonačelnika "izgubila legitimitet iako i dalje ima legalitet", te je pozvali da podnese ostavku.

Gradonačelnica Vojinović je navela da ostavku neće podneti, "makar čula dva Smedereva i cela Srbija". Dodala je da su održani izbori bili parlamentarni, a da je ona izabrana na lokalnim izborima.

Jedan od muškaraca koji su ušli u kabinet skinuo je i, pretpostavlja se, odneo sliku lidera opozicije Aleksandra Vučića.

(Alo!)

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