GRUPA LJUDI UPALA U KABINET GRADONAČELNICE SMEDEREVA: Tražili njenu ostavku i odneli fotografiju Vučića (VIDEO)
GRUPA odraslih muškaraca ušla je juče u kabinet gradonačenice Smedereva Jasmine Vojinović i zahtevala njenu ostavku.
Oni su, kao i zaposleni u ovoj instituciji, snimali ovaj ulazak svojim mobilnim telefonima. Kako su naveli, u pitanju je bila dobronamerna poseta.
Došavši do kabineta gradonačelnice, oni su saopštili da je rezultatima na parlamentarnim izborima ona na poziciji gradonačelnika "izgubila legitimitet iako i dalje ima legalitet", te je pozvali da podnese ostavku.
Gradonačelnica Vojinović je navela da ostavku neće podneti, "makar čula dva Smedereva i cela Srbija". Dodala je da su održani izbori bili parlamentarni, a da je ona izabrana na lokalnim izborima.
Jedan od muškaraca koji su ušli u kabinet skinuo je i, pretpostavlja se, odneo sliku lidera opozicije Aleksandra Vučića.
(Alo!)
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