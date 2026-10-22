Politika

RAČA ZA JE ZA VUČIĆA: Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija”

В. Н.

22. 10. 2026. u 18:43

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CELA Srbija, svako selo, svaki zaseok, svako mesto u našoj zemlji važno je za listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", a ne kao za neke samo centar Beograda. Širom Srbije organizuju se skupovi liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". Skupovi se ogranizuju po celoj Srbiji, svakom mestu - ovo je ugao iz kojeg idemo u vestima o tim skupovima, samo nemojte kopirati svugde jedan isti lid, nego je to osnovna ideja.

РАЧА ЗА ЈЕ ЗА ВУЧИЋА: Скуп листе ”Александар Вучић - Уједињена Србија”

Foto: Novosti

Rača je pokazala da je za Vučića i listu Ujedinjena Srbija. 

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