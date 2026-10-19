DOVEŠĆEMO NOVE FABRIKE, A "SLOBODU" ĆEMO DIZATI Vučić: Postanem li predsednik Vlade neće biti politike u školama ni na fakultetima
PRVI na listi inosilac liste „Aleksandr Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, govorio je na predizbornom mitingu u Čačku.
Videli ste kakvu branu gradimo na Rzavu. Mnogo puteva još da uradimo. Mnogo smo uradili u Ivanjici, Gornjem Milanovcu. Dizaćemo mi "Slobodu" dodatno, da može još da popravlja svoju opremu i da ljudi imaju veća primanja. Forverk zapošljava preko 800 ljudi u Čačku. Dovešćemo još. Zapadna Srbija - Moravički okrug, Kolubarski, Raški i Zlatiborski okrug. Tu živi 880.000 ljudi. Imamo sve niži prirodni priraštaj. Tu nam je plata 85 posto od proseka Srbije. Moraćemo da dovodimo nove fakultetr u Čačak i u neke druge centre. Da pokažemo da ulažemo u znanje i obrazovanje, neće investitor bez znanja da dođe. Neću da im se dodvorana, Postanem li predsednik Vlade neće biti politike u školama ni na fakultetima. To je moje čvrsto obećanjnje. Upoznao sam u Kotraži divnog čoveka, kaže plaćao sam sve damoja deca idu na fakulte, a sad mi neko kaže neće ići na fakultet. Nisam ja za to plaćao porez, ja sam decu slao da nauče nešto drugo. Jedno dece upisalo Veterinu, drugo Prava. Ubuduće, svaki roditelj ima da zna da je dete posla ou škoklu i fakultet, a ne u političku stranku. TO nam je najvažnija stvar za budućnost. Obrazovanje i znanje je nešto što našoj deci niko ne može da oduzme.
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