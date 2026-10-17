Politika

"DAO SVE OD SEBE DA SE TENZIJE SMIRE" Brnabić: Vučić je pred taj skup pokazao da je Srbija slobodna zemlja

В.Н.

17. 10. 2026. u 20:15

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ANA Brnabić govorila je o jučerašnjem skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Novom Sadu.

ДАО СВЕ ОД СЕБЕ ДА СЕ ТЕНЗИЈЕ СМИРЕ Брнабић: Вучић је пред тај скуп показао да је Србија слободна земља

Foto: Printscreen

 - Ti si bio na debati. Svima je tamo bio prilično ličan osećaj koje su tamo sve bile poruke. Za mene je prvo bilo fascinantno videti da je Aleksandar Vučić mudrom politikom uspeo da spusti tenzije. Znate da smo nekoliko puta pokuašvali skupove u Novom Sadu. Sa Studentske liste su pretili neredima, incidentima. Vučić je odlučio da pomeri skupove u Novom Sadu, pomerio je do te mere da su svi u Srbiji videli da Aleksandar Vučić dao sve od sebe da se tenzije smire. Pa su čak i ovi sa Studentske liste pozvali na ulice i da nema incidente. Vučić je pred taj skup pokazao da je Srbija slobodna zemlja, da svako može da ode u svaki grad i selo i da sve može da prođe bez tenzija. Kapa dole Aleksandru Vučiću - kaže Brnabić.

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