Politika

"MAZA, LUNJA, KIKA I MIĆKO VAM SE ZAHVALJUJU!" Vučić: Zalagaću se za bolju zaštitu životinja (VIDEO)

В.Н.

17. 10. 2026. u 20:53

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ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, objavio je na svom instagram profilu kako mazi i hrani štence pronađene na ulici.

МАЗА, ЛУЊА, КИКА И МИЋКО ВАМ СЕ ЗАХВАЉУЈУ! Вучић: Залагаћу се за бољу заштиту животиња (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/Instagram/avucic

- Vi ste izabrali imena - Maza, Lunja, Kika i Mićko vam se zahvaljuju! Zalagaću se za bolju zaštitu životinja, jer svako živo biće zaslužuje brigu, pažnju i ljubav - napisao je Vučić uz objavu, koju možete pogledati dole.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

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