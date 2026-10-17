"NA NAŠIM FAKULTETIMA NEMA PRAVIH NAUČNIKA" Radenović: Glavni njihov je čovek stariji dve godine od mene

STOJAN Radenović, govoreći sa Anom Brnabić i Sinišom malim na K1 televiziji, govorio je o profesorima, studentima i blokaderskim skupovima.

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- Pa da vam kažem... juče sam baš pričao sa njima. Ja sam od 2013. u penziji. Naša akademska zajednica je hroma, univerzitetska je na tankim nogama. Pazite, uzmite sve profesore na PMF, neki od njih su doktorirali na Berkliju. Uzmite broj citatao od svih njih - oni se ne bave matematikom. Redovni profesor ima više od 30 radova. Ja imam oko 400, 500. Nije to bitno. Među studnetima ima 165.000. Mnogi nisu istinski učestvovali u tim demonstracijama. Studenti su u nekim gradovima izvodili nasilje prema starijim ljudima. Setite se ministarke Dejanović. Niko je nikad neće stići po radovima, a napadaju je. Svinjac u SKC, drugi centri. Oni podržavaju studente, nahuškali su ih, oni su se svrstali u izuzetne neprijatelje Srbije. Kažu za mene "Deda samo štancuje radove". Na našim fakultetima nema pravih naučnika. Naša bivša rektorka kaže "Država ne da pare".

- Ja sam joj rekao "Pravi naučnik ima otklon od materijalnog, njemu nisu bitne pare". Razočaran sam u akademsku zajednicu. Glavni njihov je čovek stariji dve godine od mene. Goran Marković. On je tipičan neprijatelj naše zemlje. On je redovni profesor na hiljadu mesta, pravi filmove, a Srbija mu porno film. Oni su izmislili te studente da izađu na ulice. Biti intelektualac u Srbij im znači biti protiv vlasti. Verujte mi, šta Vučić ima u glavi, on je više video, više zna. Imam 78 godina, to je iz doba Nušića, Dostojevski je pisao o eliti srpskoj sredinom 19. veka. Mnogu su se školovali po Evropi i kad su se vraćali bili su nadobudni. Dostojevski kaže da je ta elita bila u velikoj teskovi, da li sa jednom nogom da budu u Evropi, sa drugom ovde. Oni se ne bore da pobede na izborima, to je dugovečno, bore se da drže Srbiju u večnoj destabilizujoćoj s…