VUČIĆ OTKRIO DETALJ RAZGOVORA SA IŠTVANOM PASTOROM: Borio se, bio je jak, vrlo jak čovek, ali osete to ljudi negde

ALEKSANDAR Vučić je otkrio da su tokom jednog putovanja vozom od Beograda do Subotice razgovarali o životu, kao i da je Pastor, kako je naveo, osećao da mu se bliži kraj.

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- Samo ću jedan detalj. Kad sam bio sa Ištvanom, pokojnim Ištvanom Pastorom, putovali smo vozom Beograd–Subotica i Ištvan je osećao da mu se bliži kraj. Borio se, bio je jak, vrlo jak čovek, ali osete to ljudi negde – rekao je Vučić.

On je istakao da su posebno otvorene razgovore vodili kada ga je posetio u bolnici.

- Razgovarali smo, a posebno kada sam bio kod njega u bolnici, nikada iskrenije i otvorenije. I on mi je rekao: „Znaš, na kraju se mi svi merimo po tome šta je ostalo i šta smo uradili“ – ispričao je Vučić.