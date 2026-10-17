Politika

VUČIĆ OTKRIO DETALJ RAZGOVORA SA IŠTVANOM PASTOROM: Borio se, bio je jak, vrlo jak čovek, ali osete to ljudi negde

В.Н.

17. 10. 2026. u 18:13

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ALEKSANDAR Vučić je otkrio da su tokom jednog putovanja vozom od Beograda do Subotice razgovarali o životu, kao i da je Pastor, kako je naveo, osećao da mu se bliži kraj.

ВУЧИЋ ОТКРИО ДЕТАЉ РАЗГОВОРА СА ИШТВАНОМ ПАСТОРОМ: Борио се, био је јак, врло јак човек, али осете то људи негде

Foto: N. Karlić

- Samo ću jedan detalj. Kad sam bio sa Ištvanom, pokojnim Ištvanom Pastorom, putovali smo vozom Beograd–Subotica i Ištvan je osećao da mu se bliži kraj. Borio se, bio je jak, vrlo jak čovek, ali osete to ljudi negde – rekao je Vučić.

On je istakao da su posebno otvorene razgovore vodili kada ga je posetio u bolnici.

- Razgovarali smo, a posebno kada sam bio kod njega u bolnici, nikada iskrenije i otvorenije. I on mi je rekao: „Znaš, na kraju se mi svi merimo po tome šta je ostalo i šta smo uradili“ – ispričao je Vučić.

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