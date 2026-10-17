VUČIĆ OTKRIO DETALJ RAZGOVORA SA IŠTVANOM PASTOROM: Borio se, bio je jak, vrlo jak čovek, ali osete to ljudi negde
ALEKSANDAR Vučić je otkrio da su tokom jednog putovanja vozom od Beograda do Subotice razgovarali o životu, kao i da je Pastor, kako je naveo, osećao da mu se bliži kraj.
- Samo ću jedan detalj. Kad sam bio sa Ištvanom, pokojnim Ištvanom Pastorom, putovali smo vozom Beograd–Subotica i Ištvan je osećao da mu se bliži kraj. Borio se, bio je jak, vrlo jak čovek, ali osete to ljudi negde – rekao je Vučić.
On je istakao da su posebno otvorene razgovore vodili kada ga je posetio u bolnici.
- Razgovarali smo, a posebno kada sam bio kod njega u bolnici, nikada iskrenije i otvorenije. I on mi je rekao: „Znaš, na kraju se mi svi merimo po tome šta je ostalo i šta smo uradili“ – ispričao je Vučić.
Preporučujemo
VUČIĆ O IZBORIMA: Kad su Krajišnici u pitanju, sa posebnom pažnjom prati jednu stvar
17. 10. 2026. u 13:10
VUČIĆ O DUELU SA BLOKADERIMA: "Beže od mene kao đavo od krsta!"
17. 10. 2026. u 12:52
SEVERNA KOREJA TESTIRALA NOVO ORUŽJE: Veštačka inteligencija navodi torpeda na ciljeve
17. 10. 2026. u 12:35
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
149 MRTVIH U TEROTISTIČKOM NAPADU U MOSKVI: FSB objavio neprikazane snimke krvave egzekucije u prestonici iz 2024. (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
RUSKA Federalna služba bezbednosti (FSB) objavila je snimke nadzornih kamera iz koncertne dvorane Krokus siti hol (Crocus City Hall), u kojoj je u martu 2024. izveden jedan od najsmrtonosnijih terorističkih napada u novijoj ruskoj istoriji.
15. 10. 2026. u 17:37 >> 17:45
Komentari (0)