"TATA ĆE DA SE BORI UVEK I NIKAD MI NIŠTA NE MOGU" Vučić: Kad odlučiš da se boriš, onda šta ti ko može?

ALEKSANDAR Vučić je tokom gostovanja u emisiji „Magazin In“ otvoreno govorio o političkim protivnicima, njihovom načinu vođenja kampanje i odlučnosti da ne odustane od svojih uverenja uprkos napadima.

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Iako je emisija bila posvećena uglavnom privatnim temama, Vučić je priznao da mu je mnogo lakše da razgovara o politici nego o muško-ženskim odnosima.



Govoreći o predizbornoj kampanji, Vučić je kritikovao način na koji njegovi politički protivnici pokušavaju da pridobiju podršku birača.

Prema njegovim rečima, opozicija izbegava da predstavi konkretnog pojedinca koji bi mogao da mu se suprotstavi argumentima, već se obraća čitavim društvenim grupama.

– Obratite pažnju danas kada me napadaju, kada rade svoje spotove. Oni se štite, ne mogu da izađu sa imenom nekoga za koga će da kažu da će taj da ga pobedi u duelu, da će taj da ima bolji argument. Ne, oni govore: profesori, inženjeri, ekonomisti – poručio je Vučić.

On je ocenio da se na taj način pokušava stvoriti utisak da su čitave profesije ugrožene njegovom politikom.

– Da obuhvate celu profesiju, pa da mi kažemo svima: „Svi ste otprilike ugroženi od nekog tamo zlog Vučića i zato ćemo mi svi da idemo ujedinjeno protiv njega“ – objasnio je.

Vučić je takav pristup pripisao nezadovoljstvu političkih protivnika sopstvenim rezultatima.

– To vam je uvek sindrom onih koji nisu zadovoljni svojim uspehom. Traže opravdanje za svoju negativnu emociju u kolektivu – rekao je.

Posebno ličan trenutak emisije usledio je kada je Vučić otkrio kakvu je poruku uputio svojoj deci.

– Rekao sam to svojoj deci, i Danilu, i Milici, i Vukanu. Šta god da bude, kako god da bude, dobro, loše, bilo šta, bilo kad, samo nemojte da smetnete s uma: tata će da se bori uvek i nikad mi ništa ne mogu – poručio je Vučić.

Naglasio je da takav odnos prema problemima smatra pitanjem karaktera i unutrašnje snage.

– To je pitanje stanja duha i ništa drugo. Kad odlučiš da se boriš, onda šta ti ko može? – rekao je.

Vučić se osvrnuo i na gošće emisije, ističući da su i one bile izložene napadima zbog svojih stavova.

– Koliko su napadali ijednu od tih žena oko mene? Je li neka promenila stav, promenila mišljenje? Nije! Ni Snežana, ni Zorica, ni Jelena, ni Nadežda, niti bilo ko drugi – rekao je Vučić.

Poručio je da ljudi koji imaju svoja uverenja ne treba da odustaju od njih pod pritiscima.

– Kad imaš svoj stav, kad imaš svoju ideju, kad nešto pratiš, ko ti šta može? – zaključio je.