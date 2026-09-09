VUČIĆA DOČEKAO MAKRON: Svaki susret potvrđuje međusobno poštovanje i snažno partnerstvo Srbije i Francuske
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, boravi u Parizu na Međunarodnom samitu o svemiru koji se održava na inicijativu francuskog predsednika Emanuela Makrona.
On je na svom Instagram nalogu napisao:
Pred početak večere sa učesnicima Samita, sačekao nas je predsednik Emanuel Makron. Svaki susret potvrđuje međusobno poštovanje i snažno partnerstvo Srbije i Francuske, koje nastavljamo da učvršćujemo konkretnim rezultatima.
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