Politika

VUČIĆA DOČEKAO MAKRON: Svaki susret potvrđuje međusobno poštovanje i snažno partnerstvo Srbije i Francuske

В. Н.

09. 09. 2026. u 20:58

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PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, boravi u Parizu na Međunarodnom samitu o svemiru koji se održava na inicijativu francuskog predsednika Emanuela Makrona.

ВУЧИЋА ДОЧЕКАО МАКРОН: Сваки сусрет потврђује међусобно поштовање и снажно партнерство Србије и Француске

Printskrin

On je na svom Instagram nalogu napisao: 

Pred početak večere sa učesnicima Samita, sačekao nas je predsednik Emanuel Makron. Svaki susret potvrđuje međusobno poštovanje i snažno partnerstvo Srbije i Francuske, koje nastavljamo da učvršćujemo konkretnim rezultatima.

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