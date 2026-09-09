GREH JE BRANITI SRBE I BITI SRBIN?

SAHRANA generala Ratka Mladića ogolila je da mržnja jeste najjače oružje blokadera i njihovih pristalica iz regiona.

Foto: D. Milovanović

Za ustaške potomke koji su u zločinačkoj NDH imali jedinstven u svetu logor samo za decu a tradiciju etničkog čišćenja ponosno nastavili kroz „Oluju“ najveći greh je braniti Srbe, biti Srbin i biti sahranjen kao Srbin!

Ogorčenima što pokušaj obojene revolucije nije uspeo, sahrana generala Ratka Mladića poslužila je kao alibi za nov pokušaj nasilnih promena vlasti. Bez trunke stida i srama, blokaderi i njihove pristalice iz inostranstva rezultate izbora znaju i pre nego što su izbori raspisani! Jasno je šta je cilj 25. oktobra iako podršku srpskog naroda nemaju, ali se nameće pitanje: Dokle su spremni da idu?

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