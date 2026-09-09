"NOVE PRILIKE ZA SRBIJU I NAŠE LJUDE" Vučić podelio moćan snimak iz Jelisejske palate (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom instagram profilu povodom večere koju organizuje francuski predsednik Emanuel Makron.

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- Večera sa učesnicima Međunarodnog samita o svemiru prilika je da, u nešto drugačijoj atmosferi, nastavimo razgovore, razmenimo ideje i otvorimo teme za novu saradnju.

Za Srbiju je važno da na ovakvim skupovima uspostavlja nove kontakte, jača postojeća partnerstva i otvara prostor za konkretne projekte. Naša ambicija je da ono što čujemo i dogovorimo u Parizu pretvorimo u nove prilike za Srbiju i naše ljude koji svojim znanjem i idejama mogu mnogo da ponude svetu.

Objavu predsednika možete pogledati OVDE.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je večeri koju je u čast učesnika Međunarodnog samita o svemiru u Parizu priredio predsednik Republike Francuske Emanuel Makron - napisao je Vučić.