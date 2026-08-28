VUČIĆ ODGOVORIO ZAGREBU: "Nismo mi nabavljali pancir haubice i kajove"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, tokom posete Voljevici, odgovorio je na pitanje o najavama iz Hrvatske da moraju dodatno da se naoružavaju, podsetivši na nabavku vojne opreme Zagreba i poručivši da je Srbija "dobro naučila lekcije" iz prošlosti.
Na pitanje o izjavama iz Hrvatske da ta zemlja mora da se naoružava, predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je da Zagreb već godinama nabavlja značajnu vojnu opremu.
- Inače se ne naoružavaju? Nisam ja nabavljao pancir haubice, kajova helikoptere, stotine "patriota". Mi smo tek, kad smo videli šta rade komšije, shvatili šta moramo da radimo, znajući istoriju - rekao je Vučić.
On je istakao da Srbija, kako je naveo, ne sme da zaboravi iskustva iz prošlosti.
- Svaki rat su iskoristili da napadnu Srbiju, gde god su živeli. Kad god bismo ih oslobodili, gledali bi kako da napadnu Srbe na bilo koji način. Ako jednom ne naučite lekciju, a drugi put je to u redu, ali treći put je u nama problem, mi smo budale- poručio je predsednik.
Vučić je dodao da je Srbija, kako je rekao, "dobro naučila te lekcije".
- Hvala Anušiću, hvala Grliću-Radmanu - rekao je Vučić.
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